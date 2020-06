El fútbol y el basket al aire libre vuelven a Laudio

Laudio – El Ayuntamiento continúa sumando acciones al plan de desescalada hacia una nueva normalidad con la reapertura ayer de los campos de futbito y baloncesto públicos del municipio que han permanecido precintados desde el inicio del estado de alarma. La medida afecta al terreno para la práctica de futbito de Ugarte, la cancha polivalente que se encuentra en el complejo del parque Lamuza y la pista de la plaza Aldai destinada a baloncesto y futbito. En Arraño también se podrá utilizar el campo de futbito que se está encima del depósito al igual que otro ubicado en el entorno de la calle Landeta. Las dependencias que, sin embargo, aún continúan cerradas son las instalaciones deportivas de fútbol de Ellakuri y de San Martín.

Desde el Consistorio laudioarra se incide en la necesidad de seguir respetando en estos espacios públicos las medidas de distanciamiento social y se recuerda que, en espacios abiertos, la práctica de deporte está permitida en espacios abiertos a grupos de hasta 20 personas.

Parques infantiles Otras zonas que también tuvieron que ser precintadas al inicio de la crisis sanitarias son los parques infantiles. Estos espacios, sin embargo, aún no van a ser abiertos al público ya que esa posibilidad no ha sido incluida ni mencionada en el contenido del Boletín Oficial del Estado (BOE) que marca las directrices de la tercera fase de la desescalada. "Por este motivo, de momento no está permitido el uso", explican desde el Ayuntamiento de Laudio.