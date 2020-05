Laudio reabre instalaciones culturales y deportivas

Laudio – El Ayuntamiento de Laudio está trabajando para adaptar el uso y funcionamiento de sus dependencias públicas a esta segunda fase de desescalada. En este sentido, el alcalde de la localidad, Ander Añibarro, explicó ayer que "la casa cultura y el Casino continuarán cerrados, pero si algún colectivo lo solicita, se valorará reabrir las salas de exposiciones o una sala para algún acto como charla, simposio, etc., siempre que no se supere un tercio del aforo autorizado en el medio centenar de personas y que se adopten las medidas necesarias para el debido control de las aglomeraciones". Lo que no está previsto abrir, de momento, son las dependencias de Zubiko Etxea y el antiguo edificio del ayuntamiento que utilizan agrupaciones locales para sus encuentros o ensayos.

En cuanto a instalaciones deportivas cerradas o al aire libre, el Consistorio laudioarra va a permitir el funcionamiento del frontón de Areta, únicamente para pelotaris federados del Club Herriaren y se da el visto bueno también al uso de las pistas de tenis de Gardea, únicamente para los componentes del Club de Tenis. Para que así sea posible, todos ellos deberán presentar un plan de seguridad y control de accesos y horarios y no se podrá hacer uso de los vestuarios ni zonas comunes.

Y en general, se va a posibilitar la reapertura de las instalaciones deportivas cubiertas y al aire libre, incluidas piscinas, pero con importantes restricciones: la práctica tiene que ser individual o hasta dos personas sin contacto físico, se requiere cita previa y el aforo máximo siempre será del 30% de capacidad.