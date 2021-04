Iñigo, María José y Pedro suman 150 donaciones de sangre en Gernika

Es una cadena fundamental a la hora de asegurar la provisión de sangre en los hospitales vascos. Un dato refleja esa importancia: cada donación puede ser utilizada hasta por tres enfermos diferentes. Es por ello que donar sangre es vital para la salud de los demás. Y hay quienes lo hacen más de 50 veces durante sus vidas, incluso sorteando durante este último año las dificultades generadas por la pandemia del coronavirus. Es el caso del muxikarra Iñigo Alberdi y los gernikarras María José Ugarte y Pedro Uriarte, quienes han recibido recientemente un humilde homenaje de Odolkideak, entidad que opera en la zona, por su aportación solidaria.

Un pin y un diploma regalados por la Asociación de Donantes de Sangre de Bizkaia –que este año no ha podido celebrar su tradicional acto de homenaje a los donantes de toda Bizkaia– han sido los presentes que han obtenido. "Pero más que estos regalos, que se agradecen, vale muchísimo más la satisfacción personal de poder ayudar de los demás. De dar un poco de tu sangre para que quienes lo necesiten lo tengan disponible", ahondaba Alberdi. Y acudir al autobús que suele estar aparcado enfrente de la Foru plaza es una costumbre que muchos mantienen inalterable, pase lo que pase. "Es un pequeño gesto que ayuda a muchas personas. Yo, desde luego, lo tengo bastante interiorizado", reconoce Uriarte. Con 57 donaciones en total, este gernikarra no ha experimentado demasiados cambios en el proceso de donación por la aparición del coronavirus.

De hecho, las cifras recogidas en Gernikaldea durante el pasado año, tan motivado por la pandemia, no ha mermado, Todo lo contrario, han aumentado; lo que ha congratulado a los responsables de Odolkideak. "Cambios con respecto al coronavirus, los que hemos visto en nuestra vida diaria. Tener puesta la mascarilla, cuidar la higiene de manos y mantener las distancias de seguridad, nada más. El resto, como siempre. A mí al menos no me ha frenado nada la situación", remarcaba. De hecho, Uriarte tampoco faltó a su cita de anteayer. "Recibir el pequeño homenaje y a donar sangre", afirmaba.

Por su parte, Alberdi reconocía que donar sangre incluso llega a ser una costumbre que pasa de padres a hijos. "Mi padre siempre lo hacía, venía a Gernika y donaba sangre. Es algo que he visto en casa de siempre y que me animó a empezar en su momento". Es mas, remataba que lleva "un montón de años" acudiendo puntual a su cita. De hecho, las mujeres pueden donar sangre tres veces al año, por cuatro de los hombres. "Vine la primera vez junto a un amigo, y desde entonces, acudo cuando me toca. No por obligación, sino con satisfacción". El muxikarra acumula un total de 51 donaciones. En el caso de Ugarte, ha superado las 40 donaciones y sus impresiones son similares a las de sus dos compañeros. "No cuesta nada y ayudas a los demás. ¿Qué mejor cosa que eso?, se cuestionaba.

Ugarte, Uriarte y Alberdi son solo tres de las personas que han posibilitado, con su muestra de solidaridad, a que la zona de Urdaibai haya marcado unos positivos registros, a pesar del covid-19. Así lo reflejan las cifras del balance de 2020 de Odolkideak, que apunta que se han recibido 209 donaciones más, contabilizando un total de 1.167 donaciones en total –con 53 nuevos donantes, 26 hombres y 27 mujeres–, recogidas en el autobús, las fábricas de la zona y aféresis en el hospital de Galdakao. El porcentaje, por su parte, arroja un balance muy positivo, con un 23% de incremento con respecto al año 2019, en el que recibieron 896 donaciones. La tasa de repetición ha sido además de 1,83, lo que confirma "que nuestros donantes son personas de gran conciencia. Estamos en cifras parecidas a las de Bizkaia, donde también se han incrementado en gran medida las donaciones", apuntan.

Generosidad



Desde Odolkideak, por su parte, sus responsables aplauden la aportación que hacen los donantes, quienes, a pesar de la pandemia, han seguido acudiendo. "Los donantes han acudido puntuales a su cita, normal, como siempre", remarcaban. "Han entendido perfectamente que acudir a donar sangre ha sido y sigue siendo seguro, y que resulta necesario. Nuestros donantes han mostrado un gran corazón, una gran generosidad. Además, han dado más sangre que en otros años. Desde luego, es para felicitarse", concluían.

Aún así, Odolkideak lanza una nueva invitación a todos aquellos que deseen donar sangre. No en vano, y pese a que las cifras nos apuntan hacia un repunte, "es necesario sumar nuevos donantes, ya que hubo años en los que en Gernika había 72 donantes por cada mil personas, y esa tasa ha bajado en la actualidad a los 48 donantes por cada mil personas", según desgranaron.

