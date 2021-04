Urdaibai emite en directo la cría del águila pescadora

"Estamos ante uno de los hitos más importantes para la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai", afirman desde Urdaibai Bird Center, ya que por primera vez una pareja de águilas pescadoras está criando en las marismas de Busturialdea. Y es por ello que Urdaibai Bird Center activará hoy sus emisiones por su página web para que todos los amantes de la ornitología puedan realizar un seguimiento de Roy y Landa, la pareja de esta especie que puede culminar satisfactoriamente el proyecto de reintroducción de esta ave en la zona natural. Será a partir de las 10.00 horas cuando conectarán en vivo con su nido.

"Lo verdaderamente fascinante es que todos podremos ser testigos desde nuestras casas en vivo y en directo de este documental único de naturaleza. Antes la BBC, la TV francesa o escocesa mostraron gran interés por Urdaibai y el águila pescadora... ahora es el momento de que todo el mundo pueda disfrutar de este acontecimiento de vida salvaje en estado puro, ahondan desde el centro ornitólogico ubicado sobre el humedal de Orueta, en Gautegiz Arteaga. Landa, como así se llama la hembra por su procedencia francesa y Roy, el macho de origen escocés –traslocado a Urdaibai al de pocas semanas de nace y cuyo nombre hacia referencia a Roy Dennis, figura clave en el proyecto de reintroducción en Urdaibai–, serán los grandes protagonistas "de esta bonita historia", inciden. Será la primera vez –Urdaibai Bird Center ya ha activado la cámara en anteriores ocasiones con la naturaleza que rodea el centro, sobre todo durante la pandemia– que conecten con el nido. "Podremos ver la vida de estas majestuosas aves sin molestarlas pero conociendo de cerca cómo afrontan su periodo reproductor en Urdaibai, y cómo pescaran en las aguas de Urdaibai y traerán al gigantesco nido mubles, lubinetas, mojarras o platijas para alimentarse", ahondaron.

No en vano, Roy y Landa pueden asegurar que en un futuro no muy lejano nazca el primer ejemplar de águila pescadora en Urdaibai en siglos. No obstante, los ornitólogos de Urdaibai Bird Center son sabedores de que trabajan con un material tan sensible –y voluble– como la naturaleza. Si bien confían en alcanzar el éxito. "Esperamos que esta pareja tenga mucha suerte y logre tener descendencia para convertirse en los primeros pollos de águila pescadora nacidos en la costa cantábrica desde hace muchísimos años".

"Hablamos de un proyecto con esta especie que ha resultado todo un éxito desde el punto de la concienciación y educación ambiental y al que le falta solo el último objetivo€ que una familia de águila pescadora se asiente en Urdaibai", agregaron.

Éxito

Y es que el proyecto de reintroducción –que ha contado con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno vasco– fue puesto en marcha en 2013, y contó con la introducción de hasta 60 pollos traídos a Urdaibai desde las Highlands escocesas durante cinco años. Es de la zona natural desde donde parten a su migración en África –llegan hasta Senegal–, y vuelven al de dos años. En esos periodos es cuando estas aves se enfrentan a los mayores retos, unos viajes que por desgracia conllevan una alta tasa de mortalidad debido a los peligros del continente africano, donde deben sortear o cruzar el desierto para después superar el estrecho de Gibraltar y alcanzar una península Ibérica plegada de riegos como las torretas eléctricas, aerogeneradores o los desaprensivos que los pueden disparar en sus vuelos. Ese es el trayecto que año a año han logrado superar Landa y Roy, que pronto pueden erigirse en los estandartes del futuro de las águilas pescadoras en Urdaibai.

nido gigante

Llamamiento a "no molestar"

Esfuerzo. A diferencia de otras especies que esconden su nido, el águila pescadora "construye uno gigante y lo exhibe para mostrar que son las aves más espectaculares de la marisma". Es su forma de ocupar un territorio, de hacerlo suyo y eliminar a sus posibles rivales. Por ello, los especialistas de Urdaibai Bird Center vuelven a lanzar un mensaje de tranquilidad, "un llamamiento a todo el mundo para que turistas, embarcaciones, piraguas, paddle surf o gente con perros no se acerquen en ningún caso a las proximidades de este entorno" ya que ante las molestias, Roy y Landa podrían abandonar el nido y echar por tierra los esfuerzos de tantos años.