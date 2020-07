El Día de la Magdalena más atípico en Bermeo y Elantxobe

El alcalde de Bermeo, Aritz Abaroa, siguiendo la tradición y cumpliendo todas las medidas sanitarias y de seguridad vigentes, ha lanzado esta mañana (9:30 horas) la teja con la isla de Izaro a sus espaldas. Después de decir en voz alta: "Honaino heltzen dira Bermeoko ituginak", como se viene haciendo desde la antigüedad, se confirman los límites del municipio al nordeste de la isla.





SOLO SE HA LANZADO LA TEJA

. Tal y como manifestaron los Ayuntamientos deel pasado viernes, se quiere recordar que en este día tan especial no habrá fiestas y se pide a la ciudadanía que actúe con responsabilidad y haga un esfuerzo especial. El de hoy ha sido un Día de la Magdalena atípico . Y es que la situación actual y las medidas sanitarias y de seguridad vigentes hacen imposible que la fiesta se celebre en condiciones normales y, por este motivo, se ha optado por no celebrarla.. Teníamos claro que queríamos mantener la tradición pero que lo importante, sin duda, era garantizar la salud y la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por eso hemos decidido no organizar una jornada festiva. Hemos lanzado una teja llena de simbolismo y hemos mantenido la tradición, pero aquí acaba la jornada. Tenemos que ser sensatos y pedimos por favor a los bermeanos y bermeanas que actúen con responsabilidad, porque está en juego la salud de todos y de todas.", ha dicho el alcalde de Bermeo, Aritz Abaroa, tras lanzar la teja.La jornada no ha comenzado como es habitual y las acciones que normalmente se desarrollan durante esta festividad no se han llevado a cabo este año. La Corporación municipaly no se ha tocado el "Alkate soinua" para dar comienzo a la jornada.. Simplemente, se ha hecho lo que marca el protocolo: lanzar la teja en Izaro y confirmar los límites del municipio., cumpliendo con todas las medidas de seguridad y salud vigentes.Allí, el Ayuntamiento de Bermeo ha procedido al izado de la bandera de la localidad y la ikurriña y el alcalde, como es habitual, ha lanzado la teja confirmando los límites de la localidad. Tras esta acción, los representantes han tomado el camino de Bermeo y se ha dado por finalizada la jornada.En esta situación creada por el coronavirus,. El Ayuntamiento de Bermeo ha elegido una teja del edificio del Patronato Municipal de Bienestar Social para rendir un sencillo homenaje a los trabajadores y a las trabajadoras que trabajan en los servicios sociales. De hecho, con esta acción se ha querido