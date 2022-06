Una investigación pone el foco en el periodo de la Guerra Civil en Sestao

El pasado sábado se cumplieron justamente 85 años del último de los, al menos, 14 bombardeos que padeció Sestao a lo largo de la Guerra Civil. Gogoan Sestao Elkartea es la entidad encargada de mantener viva la llama de la Memoria Histórica en la localidad y gracias a la labor de sus integrantes hoy día se conocen muchos detalles de todo lo que ha acontecido en Sestao a lo largo de toda su historia, haciendo bastante hincapié en la infausta Guerra Civil. Con motivo del 85 aniversario de esos hechos, Gogoan Sestao ha creado el Atlas de los Bombardeos en Sestao y Luis Alonso, Jorge Luis Tejedor y Juanjo Díez han hecho una profunda investigación sobre lo ocurrido en la Guerra Civil que formará parte de un libro que narrará todo lo acontecido en Sestao en las distintas guerras que se han desarrollado en la localidad. Dicho libro se publicará a lo largo del próximo año.

La Guerra Civil será una parte muy importante de esa nueva publicación. No en vano, hay muchísimos acontecimientos por contar sobre este conflicto bélico en Sestao, ya que en los 14 bombardeos se contabilizaron, al menos, 35 muertos. El 18 de junio de 1937 tuvo lugar el último ataque aéreo, un atentado que no se cobró víctimas mortales, pero si hay una fecha especialmente negra para Sestao es el 23 de mayo de 1937. Ese día, cuatro bombarderos de la Aviación Legionaria Italiana atravesaron el cielo de la localidad y, con ello, fueron dejando un reguero de dolor y destrucción causando 22 muertos y 80 heridos. "Sestao era un objetivo clave para el bando franquista por su gran importancia a nivel industrial y, además, por ser un municipio republicano con alcalde socialista", explican Luis Alonso y Juanjo Díez. De hecho, una serie de fotografías que están conservadas en el archivo del Estado Mayor de la Aviación Italiana confirma que Sestao era un objetivo prioritario para el bando franquista.

Con su labor de investigación y divulgación Luis Alonso, Juanjo Díez y Jorge Luis Tejedor buscan, por un lado, que no se pierda la memoria de lo ocurrido en el municipio y, por el otro, que los más jóvenes aprendan y sean conscientes de que lo que hoy ven que ocurre a través de la televisión en Ucrania, lo sufrieron sus abuelos y bisabuelos hace 85 años. "Una de las cosas que más me sorprende es lo poco que se conoce todo lo que ocurrió en Sestao durante la Guerra. Se conocen mucho otros bombardeos como el de Gernika, Amorebieta... Pero los de Ezkerraldea no se conocen casi", reconoce Juanjo Díez.

Así, con el propósito de dar a conocer todo lo acontecido entre 1936 y 1937, han ido investigando y han redactado un artículo que recoge datos que da una idea de la magnitud que tuvo la Guerra en el municipio. La mitad de los 18.000 habitantes que tenía la localidad por aquel entonces se vieron afectados de un modo u otro por el conflicto bélico. Un total de 900 niños tuvieron que exiliarse a países como Francia, Bélgica, Suiza, Reino Unido y la URSS. También hubo muchos mayores que tuvieron que hacer las maletas huyendo de los bombardeos, ataques que fueron muy frecuentes, ya que entre el primero, perpetrado en septiembre de 1936 y el último, del 18 de junio de 1937, pasaron nueve meses. "Toda esta investigación que hemos hecho sobre la Guerra Civil y los bombardeos que padeció Sestao es una pequeña parte del libro que estamos preparando. Queremos mostrar cómo se vivía aquí en Sestao el día a día de la Guerra", precisa Luis Alonso.

Su labor de investigación se prolongará hasta los años 1942 y 1943, fecha en la que se fusiló a Sebastián Larrea Lafuente, último fusilado sestaoarra. "Nosotros seguiremos investigando y nuestra idea es que en el futuro alguien venga detrás y coja todo lo que hemos investigado nosotros y continúe profundizando sobre ello", afirman Juanjo Díez y Luis Alonso, dos de las personas que con su callada y constante labor de investigación permiten que los sestaoarras conozcan, cada vez, más detalles sobre su amplia historia.

"Me sorprende lo poco que se conoce todo lo que ocurrió en Sestao durante la Guerra Civil" Juanjo Díez Investigador Gogoan Sestao