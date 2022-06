Julio Otaola, una vida dedicada al sector ganadero

El pasado domingo 5 de junio se celebró en Alonsotegi la Feria agro-ganadera tras el parón de la pandemia. A primera hora nuestros ganaderos estaban con todo su ganado listo para lucirlo ante sus vecinas, vecinos y demás visitantes. Todos ellos tienen mi admiración y respeto por el enorme trabajo y esfuerzo que supone participar en este tipo de acontecimientos y sobre todo por los 365 días restantes del año. ¿Qué sería de nosotros, de nuestros pueblos sin este importante sector primario?

Me hizo especial ilusión reencontrarme con Julio Otaola (padre) junto a su hijo. Julio a sus ochenta años ya cumplidos estaba ayudando, con esa emoción y orgullo de poder exponer el fruto de tanto trabajo. Julio es de Sasiburu de toda la vida, el ganadero más veterano de nuestro municipio y junto a su esposa Angelines se han dedicado en cuerpo, alma y corazón a este duro sector. Toda una vida dedicada al campo y al ganado en Alonsotegi, una vida de trabajo duro, de sacrificio, de no saber lo que son las vacaciones y haber sido capaces de transmitir esa pasión a su hijo para que siguiera sus pasos, es digno de mención.

A través de estas líneas me gustaría destacar lo que quizá no trasciende de una Feria. En este tipo de actos festivos, aunque sea a pequeña escala se trata de poner en valor el trabajo de estas mujeres y hombre como Angelines y Julio, que durante toda su vida se han dedicado a este trabajo. Si no eres un experto puedes disfrutar viendo unos hermosos ejemplares de ganado, escuchando a sus dueños y valorar el trabajo que hay detrás, pero cuando voces expertas alaban la calidad del ganado expuesto hay que reconocerlo. El domingo se escucharon comentarios de expertos que valoraron la extraordinaria calidad de los ejemplares de la raza "Terreña" que expuso Julio Otaola.

Solo espero que año tras año, a través de nuestra pequeña Feria anual, podamos seguir poniendo el foco en estas vecinas y vecinos de Alonsotegi que realizan este trabajo tan importante en nuestros municipios. Mi felicitación personal a Julio, por el trabajo de toda una vida, una forma de vida que espero que pueda seguir disfrutando durante muchos años y por la gran calidad de su ganado. Espero que nos acompañe en muchas Ferias!!

Joseba Urbieta

Alonsotegiko Alkatea