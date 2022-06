Urioste inicia sus fiestas a los sones del 'pardillo'

El histórico barrio de Urioste comienza hoy viernes la celebración de las fiestas de San Bernabé y lo hace con una de cal y otra de arena ya que si bien recuperan una de sus más queridas tradiciones, arrinconada por la pandemia, como la tirada de la campana de la ermita, este templo no acogerá la misa del patrón por seguridad sanitaria. "Nos habría gustado mucho que el sábado la misa se celebrase en la ermita, pero como aún estamos con las recomendaciones hacia las personas mayores, la misa se celebrará en la iglesia y no en la ermita", reseñó la edil de Cultura, Ainhoa Hernández quien, no obstante, señaló que en el entorno de la ermita, que estará abierta a lo largo de la mañana, se celebrará "la fiestilla de los mayores y la animación con trikitilaris y txistularis y además se podrá hacer la tirada de la campana que tantas ganas tienen las vecinas y vecinos de Urioste".

Cofinanciadas



Las fiestas cuentan con un presupuesto de 17.000 euros de los que 10.000 financia el Ayuntamiento de Ortuella y el resto lo aportan el tejido asociativo junto con diversos patrocinadores. Las fiestas que se prolongarán hasta el domingo 12 con la quema del pardillo – la mascota del barrio– comienzan esta tarde con el txupinazo. Como es tradicional serán los más pequeños los primeros en disfrutar de las actividades del programa que en esta primera jornada retoma, a partir de las 21.00 horas, el aplazado homenaje a la peña Athletic Urioste Zurigorri. "Todos sabemos que por la pandemia no hemos podido celebrar el aniversario de la peña Athletic y este año se incorpora dentro de las fiestas. Habrá dos conciertos y una ternera asada. Para terminar contaremos con un DJ.", avanzó Hernández.

El resto del fin de semana transcurrirá con diversas actividades como concursos de rana, bajada de goitiberas, partidos de pelota, chicharrillos, comidas populares sardinadas sin olvidar las dos primeras citas clasificatorias del Campeonato de Bizkaia de Bolos a Katxete. El fin de fiesta llegará el domingo con la quema del pardillo y la traca final.