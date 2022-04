Estefanía Allende: "La ganadería es cansada pero también satisfactoria"

Nacida en el seno de una familia de tradición ganadera, forma parte de la tercera generación, Estefanía Allende acudió ayer domingo a la feria celebrada en la plaza Otxartaga con una amplia representación de los animales que cría junto a sus padres y su hermano Jon Ander en la granja familiar del barrio de Bañales en Ortuella. Mujer de su tiempo, esta joven funcionaria –es administrativa– empleo que no le impide compaginar su trabajo con su pasión por los animales, aunque reconoce que la ganadería es dura. "Es cansada porque exige muchas horas de trabajo pero bueno si te gusta, si al fin y al cabo tienes afición, lo llevas adelante", apunta Estefanía que señala que su familia, tanto por parte materna como paterna, ha tenido relación con los animales de granja.

"Yo le he vivido desde pequeña y la verdad es que me gusta", comenta esta joven que lidia a diario con 30 ovejas cerca de 20 cabras, tres vacas, tres yeguas y un caballo. "El caballo lo utilizamos para tirar de una calesa en eventos especiales como bodas o cosas así", comenta Estefanía Allende quien destaca que la huelga del transporte les ha afectado "aunque nos estamos apañando. El problema lo tenemos con la alimentación del caballo de tiro porque es una alimentación especial y a veces vas a buscarlo y no encuentras lo que necesitas". Sin embargo, la joven es consciente de que con esta situación "sí que hemos notado que algunos precios de piensos y forrajes se han disparado".

Para la joven ortuellarra que ayer domingo disfrutaba viendo cómo los niños empatizaban con sus ovejas, la granja familiar no es una granja industrial al uso sino que es casi un hobby familiar ya que "no criamos los animales para leche o para carne. Otra cosa es que alguien quiera comprarnos una oveja o una cabra pero nosotros trabajamos con animales vivos por afición. Una de las cosas más tristes es deshacerte de algún animal porque los conoces desde pequeños y se les coge cariño".

Es el caso de Calcetines, un joven chivo de poco más de un año "al que su madre no pudo dar leche y lo tuvimos que dar biberón para sacarlo adelante", recuerda Estefanía quien se muestra convencida de que "si te gusten los animales, criar ganado es un trabajo al que se pueden dedicar tanto hombres como mujeres".