La línea 3 del KBus pasará de tres frecuencias diarias a disponer de siete

La línea 3 del servicio de KBus, la que une los barrios de Kastrexana y Kadagua verá mejoradas sus frecuencias pasando de los tres servicios diarios que tiene en la actualidad a los siete que tendrá en el futuro. Esta será una de las grandes novedades que presentará el servicio de autobús intraurbano de la localidad fabril y con ella se dará respuesta a las demandas de los vecinos de estas zonas de la localidad fabril. "Cuando pusimos en marcha este nuevo servicio escuchamos las necesidades de los y las vecinas de la zona, que nos pedían más frecuencias. Por eso estamos convencidos de que estos nuevos horarios van a funcionar bien", explicó Jon Andoni Uria, edil de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Barakaldo.

De este modo, con esta ampliación de las frecuencias de la línea 3 que deberá ser aprobada en el pleno que se celebrará el próximo jueves, el Consistorio barakaldarra refuerza su apuesta por la mejora de las conexiones entre los barrios de la localidad. Para poder hacer realidad esta mejora del servicio, la institución local barakaldarra invertirá 64.355 euros. En este aspecto, el recorrido de la línea 3 de KBus no sufrirá ninguna variación importante, aunque el inicio de la línea se trasladará al número 6 de la calle Kadagua, mientras que el punto final de la línea se establecerá en Kastrexana. Así las cosas, cuando se implanten los nuevos horarios, la línea 3 de KBus hará salidas desde Kadagua de lunes a domingo a las 07.45, 08.45, 09.45, 14.45, 15.45, 16.45 y 17.45 horas, mientras que las salidas desde Kastrexana se harán de lunes a domingo a las 08.15, 09.15, 10.15, 15.15, 16.15, 17.15 y 18.15 horas.

Mejoras

La mejora de frecuencias en la línea 3 de KBus no será la única novedad que presente el servicio de autobuses intraurbano de Barakaldo, puesto que el Consistorio también ha estado trabajando en la creación de un nuevo reglamento de este medio de transporte. Así, entre las novedades que incluirá esta nueva normativa de funcionamiento de KBus destaca que los menores de 6 años viajarán gratis –actualmente no pagan billete los menores de cuatro años– y que también podrán viajar las mascotas sin transportín. En el caso del acceso de animales de compañía a los autobuses, se deberán de cumplir una serie de condiciones, ya que habrá medidas relativas al peso de los animales y los mismos no podrán tocar el suelo del autobús en ningún momento. Por otro lado, también se podrá subir al KBus con bicicletas siempre y cuando se respete el espacio reservado para personas con movilidad reducida. Asimismo, el reglamento que, en principio, se aprobará en el pleno del jueves también recoge la posibilidad de que KBus se adhiera en el futuro a los títulos multimodales de Barik.

El nuevo reglamento se ha confeccionado con las aportaciones de todos los grupos políticos con representación en el pleno barakaldarra y también recoge una serie de compromisos para mejorar la información sonora del servicio para aquellas personas que tengan dificultades de visión y contempla la elaboración de un estudio para instalar paneles informativos sobre la distancia de las paradas. "Quiero agradecer a los y las portavoces de todos los grupos el trabajo colaborativo que se ha llevado a cabo en la modificación del reglamento", concluyó Uria.

En corto

Línea 3

Más frecuencias. Barakaldo mejorará las frecuencias de la línea 3 de KBus que une Kadagua y Kastrexana. Con esta medida se pasará de los tres servicios diarios en cada dirección existentes actualmente a ofrecerse siete viajes por sentido cada día.

Hasta 6 años

Gratis. Otra de las novedades del servicio de KBus será la gratuidad del billete para los menores de 6 años. Actualmente no pagan billete los pasajeros menores de cuatro años.

Mascotas

Podrán viajar. El nuevo reglamento de KBus recogerá la posibilidad de que las mascotas, cumpliendo una serie de medidas, podrán viajar en los autobuses.