'El Diario de Ferdi', del muskiztarra Luisfer Casero: un cuento sobre la relación de las personas y la Tierra

Luisfer Casero es un vecino de Muskiz apasionado de la lectura y de la naturaleza pero sobre todo es un optimista empedernido capaz de ver el verde esperanza entre tanto rastro ennegrecido. Tan afanoso que ha recurrido a la ficción literaria para convencer a hombres y mujeres "de que somos capaces de portarnos mucho mejor con el planeta y nuestros semejantes de como lo hemos hecho hasta ahora. Está claro que lo estamos haciendo rematadamente mal pero creo que si pudiéramos poner el contador a cero lo haríamos mucho mejor, de una manera más responsable", sostiene este muskiztarra que el pasado mes de febrero cumplió 55 años. Un cumpleaños que celebró con la presentación de ElDiario de Ferdi, un cuento para adultos a pesar de que las ilustraciones parezcan imprimirle un carácter más juvenil, casi infantil.

"Con El Diario de Ferdi intento lanzar un mensaje que nos haga reflexionar sobre nuestro comportamiento como sociedad y nos preocupemos más de los problemas reales que nos afectan a todos", plantea este ex empleado de Petronor, jubilado por enfermedad, quien matiza que su libro "es una historia de fantasía y también, en parte, una realidad de la vida misma".

Los personajes de El Diario de Ferdi viven aventuras y experiencias fantásticas y, al mismo tiempo, desgracias y penurias. Viven en este mundo artificial y manipulado que no sabemos ni podemos controlar. "En mi opinión ya es tarde para poder repararlo, pero no es tarde para reflexionar y portarnos mejor con el planeta. Aunque tendríamos que hacer un gran esfuerzo entre todos y dar un cambio radical al sistema de vida y social en el que vivimos. Mi opinión personal es que, si no lo hacemos ya, no habrá vuelta atrás", plantea este amante del deporte, sobre todo del atletismo, que cultiva a diario. "El libro es casi una apuesta donde la Tierra, harta de la humanidad y de sus agresiones, salva a una pareja de la extinción para que comiencen de nuevo, para que creen una nueva humanidad. No es solo una reflexión sobre el mal sino también una luz para la esperanza", sostiene Luisfer.

'El diario de ferdi'

Esperanza

Optimismo. La ópera prima del muskiztarra Luisfer Casero es un canto a la esperanza y la convicción del poder de las segundas oportunidades sobre todo con la Tierra.

Muskiz

Jubilado. El muskiztarra Luisfer Casero es un apasionado de la lectura, el deporte y la naturaleza.