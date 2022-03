La portugaluja Dory Lansorena pone voz a las miradas que 'gritan' contra la violencia

El Meatzari Aretoa acogerá este viernes día 11 a partir de las 18.30 horas la presentación del poemario feminista Cuando las miradas gritan, obra de la polifacética escritora portugaluja Dory Lansorena que reconoce que el mismo título que ha elegido para este libro "ya lo dice todo". "Es un título que pretende explicar esa metáfora que todos conocemos y es que cuando el miedo y el terror ahogan nuestras palabras todo lo dicen nuestras miradas porque al final la mirada es el espejo del alma. Es un grito de ayuda que muchas mujeres intentan lanzarnos a través de la mirada porque no son capaces de decir con la palabra lo que necesitan. Esa es la metáfora una forma de decirle al lector lo que puede encontrar dentro", expresa Dory Lansorena. Relaciones públicas, animadora socio-cultural y escritora, además de periodista radiofónica, Lansorena compagina su apasionado noviazgo con las letras con su trabajo en los ferrocarriles vascos que le llevaron de su querida Portugalete hasta Donostia.

"Una ciudad que de alguna manera me ha inspirado muchas veces", apunta esta joven amama que destaca que la tecnología es para ella una gran aliada "puesto que no necesito papel y boli para apuntar reflexiones, o ideas que me surgen en la vida diaria; tengo mi maravilloso teléfono móvil que hace de cajón de sastre donde guardar lo que veo y siento".

Visiones y sentimientos sobre la situación de la mujer en pleno siglo XXI que afloran con vehemencia verbal contenida en su último aporte literario a la causa feminista emprendida con los libros de poesía Laberinto de Pasiones (2016) y Soñador de Nubes (2018). "En mi último poemario insisto en que las miradas salen del alma y por tanto expresan el sentimiento y la emoción que estés padeciendo en ese momento y por eso las miradas son las expresiones más sinceras que existen no son manipulables, gritan y gritan para solicitar ayuda para que esa palabra que hoy día tenemos dentro de la boca, la sororidad, esté ahí y sea una mano tendida", señala esta mujer que además dirige y presenta el programa de radio El refugio de Calíope en DK Irratia (Donostia Kultura Irratia).

Violencia



Para Lansorena es "muy triste" que en pleno siglo XXI, aún persista la sensación entre las mujeres de que "hasta cierto punto se haya normalizado su dolor. Se habla de ello, pero ciertamente nadie hace nada", sostiene esta escritora que tiene uno de sus reflexivos versos pintado en un paso de peatones en una calle de Madrid gracias a la iniciativa municipal Versos al paso. Dory no entiende que siga existiendo la violencia de género, que a su juicio "es la manifestación extrema de la desigualdad y del sometimiento en el que muchas mujeres viven y que vulnera los derechos humanos en el mundo. Hay que poner un grito continuo sobre ello no solamente el 8 de marzo, no solamente el 25 de noviembre, tiene que ser todos los días del año en los que la igualdad, la sororidad sea algo verdadero". Además, esta mujer plantea la necesidad de "mover y conmover conciencias para lograrlo y la escritura es lo que puede hacer, lo que tiene que hacer. Hay esperanza". Esa estrecha relación con las letras se remonta a su más tierna infancia cuando se encerraba en sus renglones para hacer surgir su poesía. "Adoro escribir, es mi razón de ser, es una necesidad diaria que tengo, siento que solo así recupero el oxígeno para respirar, es mi motivación, el deshago de mi alma, mi manera de expresarme", defiende la autora que presentará su poemario en el Meatzari Aretoa –en un acto de acceso libre– en el que habrá también una performance de baile y música además del estreno de una canción compuesta por Emilio Azkarate basada en los versos de Dory Lansorena.

