Enkarterri rescata el tradicional canto de las Marzas

Marzo florido será bienvenido, será bienvenido. Florecido marzo será bien llegado, será bien llegado. A esta casa honrada, señores llegamos, señores llegamos. Si nos dan licencia, las Marzas cantamos, las Marzas cantamos. Si las cantaremos o las rezaremos, o las rezaremos. Mas con su licencia cantarlas queremos, cantarlas queremos. Atetik ate berriro gatoz, berriro gatoz. Ohitura zaharra pizteko asmoz, pizteko asmoz. Si nos dan chorizos, no nos los den chizos, no nos los den chizos. Si nos dan torreznos, no corten los dedos, no corten los dedos. Si nos dan huevos, no nos los den güeros, no los den güeros. Si nos dan castañas, no las den garrias, no nos las den garrias. Ematen diguzuena pozarren hartuko dugu. Pozarren hartuko dugu. Datorren urtean ere bisitatuko zaitugu, bisitatuko zaitugu. Desde Las Bárcenas a Ambasaguas, mañana sábado resonará esta letra para recuperar las Marzas en Karrantza a partir de las 11.30 horas con el impulso de Euskal Folklore Mendi-Harana Kultur Ekartea y estudiosos de la cultura encartada. En las escuelas de Lanestosa también se escuchará, en su caso, desde las 12.30 horas, en las voces del coro Perenal. La comarca quiere así sacar del olvido esta costumbre de recorrer los barrios para saludar a la primavera con música.

Y es que "antes el año comenzaba en marzo y las Marzas han evolucionado desde entonces como una bienvenida a la primavera", explica Erika García, de la agrupación de danzas de Karrantza, que aspira a que los cánticos se repitan todos los años. Ella misma recuerda haber salido con el colegio de niña, "pero entonces no logramos mantenerlo".





Foto de familia en la salida de 1968.

Confiando en que esta vez sea diferente, convocaron a investigadores que ya habían documentado las Marzas en el pasado y a principios de año se reunieron "con el fin de darle un formato". Se han conservado múltiples versiones de la canción porque "en cada sitio se entonaba de una manera" y teniendo en cuenta que confirman Karrantza más de núcleos de población... Han seleccionado "las partes que se repiten" añadiendo "un par de estrofas en euskera y una pequeña entradilla de baile para cuando entramos en los barrios". Llevan tres fines de semana ensayando y han difundido la convocatoria para que se sume quien lo desee y de esta forma la fecha del primer sábado de marzo vaya arraigando de cara al futuro.

Origen pagano



Luisma Cerro, Miguel Sabino Díaz y Carlos Glaria han proporcionado a Euskal Folklore Mendi-Harana Kultur Elkartea referencias históricas sobre las Marzas. Seguramente cabe atribuirles "origen pagano, antes de que se adoptara el calendario romano" y los participantes solían llevar consigo "cencerros, campanos, pieles de oveja o acebo, que representa la naturaleza y la vida" configurando un folclore "propio del valle" que se circunscribe a la Enkarterri más occidental, expone Glaria.

Además, Karrantza cuenta con "bastante mitología que nos gustaría poner en valor", añade Erika García, difundiéndola en la Euskal Jaia, así como con cuentos y charlas para que la infancia vaya conociendo, por ejemplo, a la Juancana: una mujer "de dientes muy largos" residente en el barrio Lanzasagudas que atemorizaba a los niños.