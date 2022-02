180 plazas en las colonias de Semana Santa de Barakaldo

El Ayuntamiento de Barakaldo ya está ultimando los detalles de lo que serán sus colonias urbanas de Semana Santa, una actividad que se desarrollará entre el 19 y el 22 de abril y que contará con un total de 180 plazas para los niños y niñas de la localidad fabril que hayan nacido entre los años 2010 y 2019. El periodo de inscripción para esta actividad se abrirá el próximo martes y estará activo hasta el próximo 8 de marzo, para reservar la plaza será necesario que las familias hagan los trámites pertinentes acudiendo a los centros cívicos o casas de cultura, llamando al número de teléfono de atención municipal 010 o haciendo las gestiones a través de la sede electrónica de la página web municipal. Para hacer el trámite a través de este último canal será necesario tener la tarjeta B@KQ. Una vez se haya cerrado el plazo de inscripción, en el caso de que el número de solicitudes sea superior a las plazas disponibles, se celebrará un sorteo el próximo 10 de marzo para determinar qué niños y niñas podrán acudir a esta actividad de ocio.

Así, estas colonias que se desarrollarán en euskera tendrán tres sedes: el colegio El Pilar, Ibaibe y Juan Ramón Jiménez. Cada uno de los dos primeros centros contará con 70 plazas, mientras que las otras 40 plazas serán las que se ofrezcan en Juan Ramón Jiménez. El horario de entrada a estas colonias de Semana Santa será de 08.15 a 09.00 horas, mientras que la salida será entre las 14.00 y las 14.15 horas para los niños y niñas que no hagan uso del servicio de comedor. Por su parte, para quienes sí se queden a comer en las colonias, el horario de salida de las mismas será de 15.00 a 15.15 horas. De esta manera, el precio de estas colonias será progresivo, por lo que quienes menos ingresos tienen pagarán menos que las familias con rentas más altas, además, en el caos de las familias más humildes, no habrá diferencia de precio en el servicio con comedor o sin comedor. Así las cosas, en el caso de las familias de mayor poder adquisitivo abonarán entre 20,72 y 36,88 euros por estas colonias en el caso de que no hagan uso del servicio de comedor, mientras que el precio será de entre 24,76 y 44,96 euros si hacen uso del comedor.