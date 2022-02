Santurtzi pinta de igualdad el parque Mirabueno

Desde hoy, el parque de Mirabueno en Santurtzi es un lugar más bello para la vista y más inclusivo. Los artífices de que este rincón de la localidad marinera sea un punto más colorido y artístico son los alumnos de las aulas estables de los colegios Serantes, Hijas de la Cruz y los institutos Kantauri y Axular del municipio. Ellos, con su ilusión y talento, guiados por el artista y grafitero santurtziarra Kero, dieron vida a una obra que deja bien claro que todas las personas son iguales con el lema Berdinak Gara!.

Esta iniciativa es una muestra de la importancia de los centros educativos, puesto que fueron los propios colegios quienes propusieron al Ayuntamiento la realización de este proyecto. "Pretendemos dar visibilidad al alumnado de estas Aulas Estables de nuestro pueblo, enmarcando parte de la actividad dentro de la Semana de la Paz", señaló Aintzane Urkijo, alcaldesa de Santurtzi. En la jornada de ayer jueves, los escolares pusieron todo su empeño y trabajo para crear la nueva obra siguiendo las directrices y consejos de Kero. "Nos hace mucha ilusión, yo hasta ahora había dibujado en casa y pintar algo que lo vaya a ver toda la gente es muy bonito. Kero nos está ayudando mucho y es muy agradable con nosotros", alabó Ibra, uno de los alumnos que han puesto a disposición del proyecto su trabajo. "Vimos con muy buenos ojos esta iniciativa que nos plantearon los centros educativos y enseguida les planteamos que fuera un artista como Kero quien podría acompañarlos en todo el proceso, algo que a la vista está, ha sido una conjugación muy acertada", explicó Itsazain Ortolatxipi, edil de Cultura del Consistorio marinero.

Para el grafitero santurtziarra, sin duda alguna, este proyecto que ha llevado a cabo en el parque de Mirabueno es tremendamente especial. "Es una iniciativa muy bonita y no dudé ni un segundo en decir que sí en cuanto me lo propusieron. Me ha sorprendido muy gratamente el nivel del alumnado, su voluntad. Hay algunos de ellos a los que les cuesta mucho coger el spray, pero que luego pintan estupendamente. Son todo un ejemplo", indicó Kero. Para él este proyecto ha supuesto dar una segunda vida a una obra suya, puesto que este nuevo mural que a lo largo del día de hoy recibirá los últimos remates, ocupa el lugar de otra obra que Kero realizó hace dos décadas. "Era un mural que ya estaba deteriorado y con esta nueva obra le damos mucho más significado a este parque", apuntó Kero, el guía y maestro del alumnado de colegios santurtziarras que ha creado este mural por la inclusión.

en corto

