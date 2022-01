Santurtzi tira de empatía para ser más accesible

La empatía es un valor que hace mejor a cualquier persona o sociedad que se precie y es en la empatía en lo que se basa la campaña Ponte en mi lugar, una iniciativa creada por el Ayuntamiento de Santurtzi con el apoyo de Adisa, Comercios Unidos de Santurtzi y Santurtzi Gastronomika. El objetivo de esta campaña, que se visibilizará a través de vídeos, cartelería y anuncios, no es otro que concienciar a la ciudadanía, y en especial a quienes tienen un negocio en la localidad marinera, de que es necesario seguir dando pasos a nivel individual y de municipio para hacer de Santurtzi un lugar cada vez más accesible e inclusivo.





Cartel de la campaña.

Así, a través de la concienciación, se busca que actividades tan cotidianas como tomar un café en un bar o ir a comprar a una tienda en Santurtzi no suponga una barrera para las personas con movilidad reducida, de ahí que la colaboración de dos asociaciones tan importantes como Santurtzi Gastronomika y Comercios Unidos de Santurtzi sea tan importante. "Aparentemente, puede parecernos que hablamos de una obviedad, de que todos y todas tenemos derecho a esta oferta en nuestro pueblo, pero si nos ponemos en su lugar, nos daremos cuenta de todas las dificultades que el colectivo tiene y en las que, como sociedad, debemos implicarnos", explicó Aintzane Urkijo, alcaldesa de la localidad marinera. Empatizar, ponerse en el lugar del otro, es algo muy importante, pero también es vital en este tipo de iniciativas escuchar y atender al punto de vista de quienes viven en primera persona la discapacidad. En esa tarea de aportar su punto de vista en base a su propia experiencia diaria, Adisa lleva años trabajando y, como no podía ser de otra forma, también son un pilar importante en esta iniciativa. Iñaki Blanco es uno de los integrantes de esta asociación de personas con discapacidad y ayer miércoles, en la presentación de esta campaña puso en relieve las barreras que pueden encontrarse en el día a día las personas que están en silla de ruedas. "Estamos muy agradecidos a todos los que han querido participar en esta campaña que busca que todos y todas se pongan en nuestro lugar. Para hacer de Santurtzi un municipio más accesible es muy necesaria la empatía porque para nosotros es un problema, por ejemplo, el hecho de querer entrar a un bar y no poder hacerlo porque haya un escalón", indicó Iñaki Blanco.

Cada vez son menos los locales que son inaccesibles para las personas con discapacidad en Santurtzi y se espera que esta campaña anime a más comerciantes y hosteleros de la localidad a romper barreras arquitectónicas para abrir de par en par las puertas de sus locales a toda la ciudadanía. "Hay varios locales que por sus características tienen más difícil poner una rampa, pero varios hosteleros de Santurtzi, a través de Iñaki, hemos trabajado para ser más accesibles. Hay para personas que un centímetro de escalón puede ser una montaña", indicó Maite Tejerina, presidenta de Santurtzi Gastronomika.

Desde Adisa, han indicado en reiteradas ocasiones que Santurtzi es el municipio de Ezkerraldea mejor colocado en materia de accesibilidad, pero aún siguen quedando muchas barreras por romper. Para la ruptura de esos obstáculos que hacen más difícil el día a día de las personas con discapacidad, el Ayuntamiento de Santurtzi, entre otras políticas, ha puesto en marcha una línea de ayudas que hace más liviana la inversión a acometer por los negocios para ser accesibles para el 100% de la población.