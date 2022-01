Santurtzi habilita un gran paseo uniendo los parques de Mirabueno y Santa Eulalia

Santurtzi – Era una obra estratégica para el desarrollo de un Santur-tzi en el que las zonas verdes adquiriesen un mayor protagonismo y ya es toda una realidad. El Consistorio marinero ha finalizado las obras de mejora y urbanización de la parte trasera de la calle Pedro Icaza, unos trabajos en los que la institución local santurtziarra ha invertido en torno a medio millón de euros y que han servido para generar una superficie de 52.000 metros cuadrados de zonas verdes en el municipio. "Queríamos seguir trabajando en la línea de hacer un Santurtzi más amable, recuperando zonas para ocio, y apostando por continuar con la generación de nuevas tramas urbanas que permitan cohesionar diferentes zonas para el disfrute de todos y todas", explicó Aintzane Urkijo, alcaldesa de Santurtzi.

Con la ejecución de estos trabajos se ha logrado dar continuidad a los espacios verdes en la localidad marinera y unir dos puntos estratégicos del municipio como son el parque de Mirabueno y el situado junto al Patronato Santa Eulalia. Con ello, se ha generado una gran zona verde de 52.000 metros cuadrados en las que hay, además de espacios ajardinados y para el esparcimiento de la ciudadanía, también espacios peatonales que animen a los santurtziarras a pasear y disfrutar de su ocio de manera saludable y sin salir de su localidad. Así, la realidad que dibuja actualmente Santurtzi con la culminación de estos trabajos es que casi desde la muga con Portugalete en la parte alta del municipio y hasta un lugar tan céntrico como Santa Eulalia se podrá disfrutar de una zona peatonal diseñada para que sea un ámbito agradable. La clave para lograr generar este gran espacio de esparcimiento ha sido actuar en el espacio público ubicado en las zonas de Serantes y Bañales, dos puntos que hasta la fecha eran inaccesibles para la ciudadanía. "Teníamos este compromiso para con la zona y ahora vemos cómo ha contribuido a mejorar la accesibilidad del colegio Serantes, habiéndose creado una pequeña zona de estancia o espera para alumnado y familiares", indicó la alcaldesa de Santurtzi.

Pero los trabajos a ejecutar en estos ámbitos no solo se han ceñido a mejorar todo aquello que queda a la vista como, por ejemplo, la eliminación de barreras arquitectónicas, sino que esta intervención ha ido un paso más allá. En este sentido, desde el Área de Urbanismo del Consistorio marinero se ha apostado porque la ejecución de este proyecto sirviera también para mejorar aquellos aspectos de las calles que no se ven en el día a día, pero que son tremendamente importantes como las redes de abastecimiento, alumbrado y gas de la zona. "Hemos acometido una renovación integral, mejorando lo que se ve, pero también lo que no está a la vista pero que tan importante es que esté en óptimas condiciones para dar el mejor servicio a las personas que viven en el entorno", señaló Álvaro Aresti, eidl de Urbanismo del Ayuntamiento de Santurtzi.

Más zonas ajardinadas Sin duda alguna, estos trabajos han cambiado el paisaje de este punto de la geografía santurtziarra. Gracias a la ejecución de estas obras han brotado 1.100 metros cuadrados más de zonas ajardinadas que dotan a este lugar de una mayor vistosidad en el día a día. En esta superficie se ha apostado por el plantado de una veintena de árboles, así como la creación de varias zonas de enredaderas y plantas arbustivas. De este modo, la trasera de Pedro Icaza será un punto en el que el color verde predominará. Un verde que se conservará gracias a los sistemas de regadío por goteo y aspersión que se han instalado. Todo para que los santurtziarras puedan gozar de este nuevo espacio y su mantenimiento sea, a la vez, totalmente sostenible mediambientalmente.