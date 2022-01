Maxi'm peluqueros, bodas de plata cuidando del cabello en Trapagaran

Desde hace casi 25 años, los hermanos Txaro y Mario Alaiz llevan poniendo sus amplios conocimientos en el mundo de la peluquería al servicio de las vecinas y vecinos de Trapagaran y de otras localidades cercanas. Un periplo marcado por una continua evolución tanto en el trato a la clientela como en el estilismo de sus trabajos y la continua mejora en los productos que se aplican a los cabellos y que les permite hacer una amplia radiografía del estilismo de los peinados en estos años. "Trapagaran siempre ha sido un pueblo que cuida su imagen personal y dentro de ella el cabello. Es un poco como me decía mi madre que para salir de casa había que ir bien peinado y con los zapatos limpios. Son tu primera tarjeta de presentación", reseña Mario Alaiz quien recuerda que el salón de peluquería Maxi'm, "siempre fue la ilusión de mi padre Máximo quien nos animaba a que montaremos una peluquería juntos los dos hermanos ya que ambos trabajábamos por nuestra parte".

Una feliz decisión de los hermanos Alaiz que el próximo mes de diciembre se traducirá en sus bodas de plata en activo, "siempre en Trapagaran", remarca Txaro Alaiz quien avanza que "para celebrar este aniversario a lo largo de todo el año vamos a tener diferentes acciones y promociones importantes para poder celebrar con nuestros clientes su fidelidad. Para nosotros es un orgullo el que Trapagaran nos quiera tanto porque no es fácil en este mundo tan competitivo estar tanto tiempo en el candelero", apunta la peluquera.

Una sana competitividad en la que ha interferido con fuerza la pandemia del covid-19. "A nosotros la pandemia nos partió por la mitad y continúa porque muchas clientas han cambiado los hábitos de peluquería ya que antes tenían una frecuencia determinada de venir a nuestro salón y ahora con este tema en vez de venir cada 15 días, pues vienen al mes o mes y medio. Por ello sí que nos ha afectado la pandemia en cuanto a la frecuencia", valora Mario quien, no obstante, señala que "en el caso de Maxi'm lo hemos tenido un poco mejor porque a pesar de que somos un local cerrado, es un local bastante grande".

Seguridad

Ello les han permitido mantener mejor las distancias de seguridad por lo que "los aforos no han afectado mucho salvo al principio cuando solo podía haber una persona en el salón, ya que con 9 puestos de atención nos permite generar distancia suficiente. Hasta cuando ha habido aforos limitados hemos trabajado uno sí y uno no con un mínimo de cuatro puestos", sostiene Mario quien comenta que la pandemia ha influido en el cambio de hábitos de la clientela. "Ha cambiado sus hábitos de peluquería no solo por la frecuencia, sino especialmente porque pide otras cosas, pide un trato diferente. La peluquería de batalla hace tiempo que ha desaparecido y nuestros clientes y clientas nos confían cada vez más su pelo a nuestro criterio profesional", refiere Mario quien señala como ejemplo que con la pandemia "pudimos ver como al principio hubo mucha gente que no se hizo nada en el pelo y vino un poco asalvajada y otras, pues sí que se iban haciendo algún apaño, pero bueno, se notaba la necesidad de pasar por la peluquería y en esa vuelta han puesto sus caballos en nuestras manos".

No obstante, Txaro defiende que en estos dos años no ha habido grandes cambios en las líneas de trabajo en cuanto al estilo de los cortes de pelo, "pero sí que es cierto que se hacen menos flequillos porque la gente se retira más el pelo de la cara porque con la mascarilla y el flequillo se te queda prácticamente a la vista un poquito de la nariz y los ojos. Algo que te pasa en el trabajo ya que, aún con clientes habituales, cuando estamos acabando les pedimos que hagan un sube-baja de la mascarilla para poder observar el conjunto del rostro", señala Alaiz quien constata "que en estos años la gente va exigiendo cada día más productos veganos y productos naturales. Buscan más calidad".

