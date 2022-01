Meatzaldea se cuela en la primera división vasca de xake con El Peón

Meatzaldea y Ezkerraldea mantienen una larga relación con el deporte del ajedrez y fruto de ello equipos señeros como los de Barakaldo, Portugalete, Santurtzi o Sestao han logrado en su historia grandes hitos en el panorama estatal e internacional y entre sus filas han contado con figuras punteras del juego de los 64 escaques. Una tradición que tiene continuidad en Meatzaldea donde el histórico club abantoarra de Gallarta aglutinaba a gran parte de los aficionados de la zona minera. Una labor a la que se sumó en 2015 el club de xake El Peón de Ortuella que en tan corta trayectoria ha logrado que Meatzaldea ponga una pica en Flandes al lograr por primera vez que un equipo de la comarca logre el ascenso a la primera división A de la Liga vasca.

"Para el club es muy gratificante haber logrado este ascenso histórico especialmente por el poco tiempo que llevamos constituidos aunque varios jugadores se formaron durante muchos años en el club de ajedrez de Gallarta. Los peones iremos a disfrutar de las partidas, de su tensión y de su emoción, y sin presión alguna por el resultado, aunque por supuesto intentaremos traernos la victoria para Ortuella, ya que entendemos que ya es un honor simplemente estar aquí", señalaba Pablo Momoitio, presidente del club, que será de la partida de los cuatro integrantes del equipo que el sábado 29 de enero se enfrentará en Gasteiz al club Eguidazu en sus instalaciones en el frontón Beti Jai.

"Sabemos que de los seis equipos, nosotros tenemos muy complicada la permanencia, ya que bajan dos, pero desde luego no vamos a ir de paseo a los enfrentamientos contra Santurtzi o Getxo, que también acaba de subir a la categoría, o contra los guipuzcoanos del club Arrasate o contra el club Danubio de Miranda de Ebro. Tendrán que ganarnos", promete Momoitio, quien avanza que serán 10 los jugadores de El Peón, entre seniors y júniors, los que disputarán la Liga.

Vizcaina

No es la liga vasca el único reto en el que espera hacer un buen papel ya que este mismo fin de semana también dará comienzo la liga vizcaina en la que El Peón participa con tres equipos mas; dos en la segunda categoría, y otro más en tercera. "Contamos con unas 40 licencias federativas que avalan el crecimiento deportivo de nuestro club, en el que algunos de nuestros niños y niñas de la escuela ya militan en los primeros puestos de nuestros equipos", subraya Momoitio. El equipo B (segunda categoría) se desplazará a Balmaseda donde empezarán esta competición con un duro encuentro contra uno de los favoritos al ascenso en este grupo. "Nosotros iremos bien preparados a este enfrentamiento, ya que en nuestros objetivos para este año y para este equipo estaría el ascenso a primera, siendo conscientes por supuesto de la dificultad de esto", asegura.

El equipo C (segunda categoría) también jugará fuera y lo hará contra Zuri Baltza B en Bilbao. "Este es un jovencísimo equipo en el que todos los jugadores son juveniles (a excepción del capitán) y tendrá como principal objetivo mantenerse en la categoría, y no dudamos de que es totalmente posible dado el nivel que van adquiriendo nuestros chavales", sostiene Momoitio. Por último, el equipo D (tercera categoría) será el único equipo que juegue en casa y se enfrentará al Sestao B. Equipo formado por veteranos y otros no tanto, "su objetivo principal será seguir adquiriendo experiencia y acumulando duras partidas que al final son las que van forjando poco a poco el nivel de cada jugador".