Un libro abre el debate sobre toponimia de Santurtzi y Ortuella

Txomin Etxebarria es un prolífico escritor encartado que acaba de publicar su libro número 99 que está dedicado a Santurce/Santurtzi y Ortuella: Aspectos históricos y Lingüísticos en el que expone diversos datos históricos y reflexiones sobre la toponimia del lugar y el uso del euskera. Etxebarria es también conocido por su interés en desenmascarar errores literarios, a veces dogmas, sobre la historia de las antiguas Encartaciones de Bizkaia, lo que le ha granjeado una fama de polemista aunque el se defiende señalando que "lo que digo siempre está respaldado por documentación". Además "yo también me puedo equivocar y no me duelen prendas en reconocerlo", señala este balmasedano afincado en Basauri y cuya obra ha sido adquirida por el Gobierno vasco y las Juntas Generales.

En este último libro, el trabajo de investigación le ha llevado a budear entre la documentación de diferentes fuentes para poder exponer datos concretos sobre la toponimia euskaldun y romance-castellana y su aspectos historiográficos colaterales, de Santurce/Santurtzi incluyendo a Ortuella, que se desgajaría de la aldea marinera en 1901.

Mikel Gorrotxategi, miembro de Euskaltzaindia, hace la afirmación, en referencia a Santurce/Santurtzi, de que en siglo XI "el ÚNICO idioma de los habitantes del lugar, así en mayúsculas, era el euskera. y como difícilmente podían pronunciar ese nombre latino (Saint Georgi (San Jorgi) lo convirtieron en Santurtzi que cuando se perdió el euskera se transformó en Santurce", señala Etxebarria.

El autor de otras publicaciones sobre este municipio como Orígenes históricos de los pueblos de Santurtzi y Ortuella 1075-1518 y Aspectos históricos, lingüísticos y tradicionales de Santurce /Santurtzi, añade que "ante el Saint Georgi (San Jorgi) que escribe Gorrotxategi nosotros tenemos Sancti Georgii, aunque, para el caso, creemos que es lo mismo, fechado en 1075, viene a dar en Sant Yurdie en 1249". Es decir, que "según la opinión de Gorrotxategi, como todavía no se documenta Santurtzi (Santurtzi es moderno, se referírá a Santurçi, que viene a ser lo mismo) desde 1075 a 1249, no parece que se hablara euskera". Pues "la forma Santurçi, según nuestros conocimientos, se documenta en 1372. ¿Sería que desde 1249 se euskalduniza Santurce/Santurtzi para dar el Santurtzi al que alude Mikel Gorrotxategi?, se pregunta Txomin Etxebarria en su investigación.

Para este profesor jubilado que vive en Basauri –a pesar de que tras un breve paso durante el franquismo por la cárcel juró que nunca volvería– la explicación de Gorrotxategi "parece algo absurda", ya que "desde la forma Sant Yurdie lo que Mikel Gorrotxategi no indica, es que se puede pasar por hablantes castellanos a Santurçi".

Romance

Uno de los aspectos más relevantes que utiliza Etxebarria para abrir el debate de si el euskera era la única lengua que se hablaba en el siglo XI es la toponimia. "Los topónimos más antiguos documentados de Santurce, y de Las Encartaciones, que expongo en el libro parecen claramente indicativos de que desde los orígenes históricos de Santurce/Santurtzi se ha hablado el romance de los inicios, que posteriormente se ha conocido como castellano", mantiene este investigador de las Encartaciones antiguas.

Así, Etxebarria enumera topónimos que identifica claramente su origen euskérico como Achanigea, Basory, Goyarçu, Ibarra, Mamariga, Urioste... pero enumera un número amplio de lugares antiguos claramente entendibles para el romance hablante. "Yo expongo, luego que cada cual saque sus conclusiones", remata.