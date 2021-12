Sestao organiza una ascensión a la Cruz de Kueto el 1 de enero

Las luces navideñas llevan un par de semanas encendidas en Sestao, pero la Navidad dará comienzo de manera oficial hoy mismo, cuando se inicia el programa de actividades navideñas confeccionado por el Consistorio sestaoarra. Así, desde hoy y hasta el próximo 5 de enero, la localidad acogerá más de una treintena de actividades y espectáculos con los que se pretende que grandes y pequeños disfruten de estas fechas tan entrañables. Dentro de una programación en la que destacan, como no podía ser de otra forma el recibimiento a Olentzero del 24 de diciembre y la cabalgata de Reyes del 5 de enero, este año hay una novedad, ya que por vez primera se organizará el día de Año Nuevo la subida a la Cruz de Kueto. Esa será la particular forma con la que los sestaoarras darán la bienvenida a 2022. "Presentamos una programación navideña completa y muy variada con la que deseamos que la ciudadanía disfrute de la Navidad. Hemos apostado por hacer actividades y, sin duda alguna, lo haremos de una manera totalmente segura respetando todas las medidas sanitarias", explicó Edu Abad, edil de Cultura del Ayuntamiento de Sestao.

Además de los citados recibimientos a Olentzero y los Reyes Magos y la subida a la Cruz de Kueto, la programación navideña ofertada por Sestao cuenta con otro tipo de atractivos como pueden ser el teatro, el humor y la música. En este sentido, la Escuela de Música acogerá el próximo día 28 la actuación de Goazen!8.0, mientras que al día siguiente llegará el turno de reírse a carcajadas con el espectáculo de la cómica Gurutze Beitia. Asimismo, para comenzar el año con buen pie, el 3 de enero pasarán por la Escuela de Música Txirri, Mirri eta Txiribiton. Por su parte, el deporte también tendrá su espacio en la Navidad con la celebración el día 23 en el polideportivo de Las Llanas de la gala en homenaje a los mejores deportistas del municipio. En dicho acto se recordará al recientemente fallecido Josu Azurmendi, director municipal de Deportes.

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones la programación cuenta con un apartado especial para Txabarri. Precisamente, allí comenzará en la jornada de hoy la Navidad con el inicio del Concurso de Embellecimiento de Balcones, mientras que en la semana del 27 al 30 de diciembre se celebrarán diversas actividades en la plaza de Los Tres Concejos para que los más txikis de Txabarri puedan disfrutar de la Navidad. En el caso de que llueva, dichas actividades infantiles de Txabarri se trasladarán al nuevo frontón de El Sol.