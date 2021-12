Galdames vuelve a suspender el Ogi Eguna de Nochebuena

Seguramente en Galdames se encenderán hornos de leña el día de Nochebuena, pero no en la plaza San Pedro. El alza de los contagios de la sexta ola del coronavirus ha truncado la intención inicial de organizar una feria en formato más reducido y el Ayuntamiento dio a conocer oficialmente ayer jueves la suspensión del Ogi Eguna. Con esta son ya dos ediciones en las que la pandemia impide el evento más importante del año en la localidad. No obstante, el Consistorio promete que el pan artesano no faltará en los hogares el 24 de diciembre.

A la vista de la situación actual y "después de que el Gobierno vasco decretara la emergencia sanitaria en Euskadi", el Ayuntamiento de Galdames ha decidido detener los preparativos del Ogi Eguna "por la imposibilidad de garantizar la seguridad ciudadana en el recinto". En un principio, se había trabajado con la idea de restringir los puestos a la plaza y limitar el programa al concurso de pan con el objetivo de ganar espacio y evitar aglomeraciones. Con gran parte de los preparativos avanzados, desde el Ayuntamiento lamentan que, una vez más, "las circunstancias nos impiden juntarnos el 24 de diciembre" en la plaza.

Pese a la decepción de no poder respirar el ambiente de la feria propiamente dicha, el Consistorio quiere que ese día se viva como una celebración dentro de lo que permitan las indicaciones sanitarias. Así que, al igual que el año pasado, se repartirán hogazas por los hogares en colaboración con las panaderías de Galdames que perpetúan la tradición panera que dio lugar al Ogi Eguna hace más de tres décadas. "Junto con el pan se hará entrega de una bolsa de pan como obsequio y una postal con el cartel anunciador del Ogi Eguna 2021", adelantan. Un cartel considerado casi de coleccionista y que, sin duda, se recordará en el futuro en los libros de historia local, el de la feria que nunca llegará a ser. El mismo día que el Gobierno vasco decretó la emergencia sanitaria el jurado del certamen de carteles nombró ganadora del mismo a Nahia Olazabal.

En Galdames confían en que la iniciativa volverá a resultar todo un éxito, al igual que el año pasado, cuando los hornos artesanos de las panaderías locales echaban humo para atender el reparto impulsado por el Ayuntamiento y los encargos de clientela llegada desde otros municipios para acompañar las comidas y cenas de estos días con producto de primera calidad.

Una vez tomada "esta triste y difícil decisión, el Ayuntamiento confía en que pronto podamos retomar las actividades habituales del municipio". En 2021 sí que se pudieron celebrar el Gaztainaga Eguna y la mendi martxa, aunque con protocolos adaptados para la ocasión. En el conjunto de Enkarterri, solo el Gazta Eguna de Turtzioz retornó con su formato habitual. En Balmaseda se confeccionó un programa alternativo a las fiestas de San Severino. Las cuadrillas no pudieron resistirse a preparar las putxeras de alubias, pero no se convocó el concurso en el año en el que se hubieran cumplido las cincuenta ediciones y su cincuenta aniversario. El último evento en faltar a su cita fue la feria agroganadera de San Andrés y la Inmaculada de Gordexola, que se hubiera desarrollado el domingo, 5 de diciembre. Para el año 2022, Enkarterri confía en ir recuperando progresivamente la normalidad. En Zaramillo ya han confirmado el retorno de la prueba deportiva Apuko Igoera en febrero, para la que ya se han agotado las inscripciones.

Visita de Olentzero



Será después de una Navidad donde, pese a las adversidades, Olentzero no faltará a su encuentro con la infancia en Galdames. "Llegará con un espectáculo en el frontón de San Pedro que requerirá de inscripción previa para que puedan recibir al carbonero más famoso de Euskadi" con su cargamento de regalos como colofón a un año también complicado. En un espacio amplio para cumplir con la distancia social, el Ayuntamiento quiere que el coronavirus no robe la ilusión por estas fechas a los más pequeños.