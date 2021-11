Ortuella se alía con la infancia en la defensa de sus derechos

Cerca de 700 alumnos y alumnas del IES Ortuella y de la Ikastola San Félix, acompañados de padres y madres y miembros de Unicef Euskadi tomaron parte ayer en la VII Marcha por los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia organizada por el Ayuntamiento de Ortuella, Ciudad de la Infancia desde 2018.

La movilización, única en Euskadi, comenzó en la plaza de Otxartaga con la lectura de un manifiesto al que pusieron voz alumnos y alumnas de primaria secundaria y ESO. Tras la lectura del manifiesto los congregados pudieron cantar y bailar al ritmo de La Basu, una cantante de rap vizcaina considerada una de las cinco artistas más representativas del hip hop español. El tono reivindicativo de su canciones casó muy bien con el mensaje que ayer trasladaban los menores a los adultos.

"Los niños son el primer grupo que sufre problemas sociales, y teniendo en cuenta algunos datos, podemos pensar que muchas familias y niños de nuestro entorno inmediato lo están pasando muy mal. Nos preocupa mucho que 2.200.000 menores de 18 años en el estado vivan por debajo de la línea de pobreza (35.000 en el País Vasco) y queremos destacar la importancia de las medidas para evitar que la situación de estos países se desarrolle en nuestro país", señaló un alumno de San Félix.

Día de la infancia

Un primer dardo lanzado por los congregados en vísperas de conmemorarse el 32 aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños y a punto de cumplirse los 75 años de la creación de Unicef cuya función, por mandato de la ONU, se centra fundamentalmente en la promoción y cumplimiento de la convención de 1989 y la recaudación de fondos para satisfacer las necesidades básicas de toda la infancia y la juventud del mundo.

"Las situaciones más graves de vulnerabilidad infantil se dan en países del sur o pobres, ya que no garantizan derechos básicos como la educación, la salud, la protección en tiempos de guerra, el desempleo infantil, etc. Sin embargo, no debemos olvidar que el abuso infantil también puede ocurrir en nuestra área inmediata; así que debemos estar atentos", alertaba una alumna del IES Ortuella.

Finamente un alumno de primaria de la ikastola San Félix, recordó que "todos los niños y niñas de Ortuella deben tener garantizados los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y es muy importante que la ciudadanía conozca, sea consciente y se comprometa con estos derechos", reclamó.