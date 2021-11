Trapagaran transforma sus escaparates en una puerta abierta a la imaginación

Los niños y niñas de Trapagaran –aunque también los adultos– se lo están pasando fenomenal estos días contemplando los escaparates que participan en el VIII concurso que organiza la asociación de comerciantes, Baturik, con la colaboración del área municipal de Comercio y la Oficina Técnica de Comercio de Meatzaldea. No en vano, las propuestas de esta edición, centrada en la mitología y las leyendas, está sorprendiendo gratamente a la ciudadanía por el poder evocador que las vitrinas trapagarandarras están despertando en su acervo cultural. Faunos, dragones y princesas, sirenas, dioses del Olimpo como Apolo, las lamiak de los akelarres o personajes tan arraigados en el subconsciente de Euskal Herria como Basajaun, Galtzagorri u Olentzero se han desperdigado por la veintena de escaparates que este año compiten en este concurso cuyo nivel crece edición tras edición.

"El objetivo es promocionar e impulsar la actividad económica local a la vez que se promueve la creatividad de los profesionales del comercio, servicios y la hostelería del municipio. Es una oportunidad original para mostrar las capacidades que tiene el pequeño comercio de cara a sorprender a las personas consumidoras e impulsar así el comercio de proximidad", señalaba Karmele Martínez, concejala de Comercio local de Trapagaran.

"Desde luego cuando está anocheciendo y las luces realzan los detalles de la composición como los ojos, es un espectáculo ver la cantidad de niños y niñas que se paran a ver el escaparate. Se quedan pegados", comenta Silvia Herrero, autora de un fauno "protector de la naturaleza", expuesto en Factory Shoes.

Tampoco está pasando desapercibida la propuesta llevada a cabo por Encarni Díaz en el salón de estética Endi con su princesa y la dragona a la que está maquillando con primor. "Llama mucho la atención de los niños y las niñas. Es curioso pero a los niños enseguida les llama la atención el dragón y las niñas se fijan más en los detalles de la princesa", comenta Encarni, veterana en este concurso, que ha dedicado casi diez días a darle forma a su escena de leyenda. Algo menos tardó Marta Merino en acondicionar el escaparate de Trápaga Digital, lleno de una pléyade de personajes mitológicos vascos, quien de entrada avisa que no participa para ganar. "Yo lo hago porque creo que hay que participar para incentivar el pueblo. Participo todos los años y aunque no me gusta porque el escaparate es algo que no me llama demasiado, siempre acabo metida en el lío. Me da mucha pereza pero una vez que me pongo siempre acabo dándole un toque personal", reconoce Marta Merino quien reseña que fue una amiga profesora "quien me sugirió hacer el escaparate en torno a personajes de la mitología vasca".

Quien le dio un guiño más universal a la idea de la mitología fue Vanesa Ruiz, de moda infantil Umeak, quien convirtió su escaparate en un desfile de brujas y brujos con sus grandes capirotes. "La propuesta de este año me ha venido muy bien al coincidir con Halloween. Además, a los niños les gustan las brujas", apunta esta joven quien asegura que este año "hay mucha competencia porque hay escaparates muy buenos". Uno de ellos, porque sus promotores han sido multipremiados en este concurso, es el de Maxim's, una peluquería que saca chispas a su pequeño escaparate donde ha instalado una sirena. "Este año tuvimos poco tiempo y la idea nos vino a partir de un maniquí que teníamos al que le colocamos la cola, la peluca y el atrezzo marino", resume Txaro Alaiz. Muchas ideas imaginativas con la que atraer a los clientes a los comercios.

"Yo no participo por ganar sino porque creo que debemos incentivar el pueblo" Marta Merino Trápaga Digital