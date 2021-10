Vecinos de un portal de Sestao denuncian "daños, insultos y amenazas" de un inquilino

Amenazas, insultos, ruidos, daños en el portal y hasta defecaciones en el ascensor. Todo eso es lo que el vecindario del número 3 de la calle Rebonza de Sestao denuncia sufrir por parte de un vecino de este portal. Esta persona lleva viviendo en esta comunidad desde 2018 y su conducta no ha hecho más que empeorar con el paso del tiempo. "Al principio nos podíamos quejar del estado de insalubridad de esa casa, pero con el paso del tiempo las cosas han empeorado. Amenaza a los vecinos, ha intentado agredir a uno de ellos, lanza basura al portal, ocasiona desperfectos y el pasado jueves llegó a defecar en el ascensor. Es una persona muy agresiva y que no sabe convivir", señala un grupo de vecinos de este edificio.

Están hartos de que cada día tenga que acabar acudiendo al lugar la Policía Local o la Ertzaintza y, por ello, mañana tendrá lugar una concentración de 16.00 a 18.00 horas para denunciar la actitud de este vecino problemático. "La decisión de convocar esta concentración la hemos tomado esta misma semana visto que la situación no hace más que empeorar. La Ertzaintza nos ha dicho que les llamemos en cuanto ocurra algo, pero ellos no pueden hacer nada más sin que un juez diga que esta persona no puede vivir aquí. Nosotros no queremos que se traslade a esta persona a otra comunidad porque sería trasladar el problema a otro vecindario, queremos que esta persona sea tratada y trasladada a algún lugar en el que esté supervisado y puedan ayudarle", indican los vecinos de este portal de la calle Rebonza. La concentración tendrá lugar justo junto al propio portal. Los vecinos, además, alertan de que, cada vez, el hombre es más agresivo. "El pasado sábado cuando entró la Ertzaintza a su casa se le incautó un hacha. El otro día se dejó las llaves de casa y reventó el portal para poder entrar. De hecho, ha reventado la parte inferior de la puerta de su casa para poder entrar sin llave", explican estos vecinos que alertan que de ese piso sale un fuerte olor a basura e, incluso, cucarachas.

Con todo, a lo largo de esta semana han acudido vecinos de esta zona de Sestao al Consistorio, donde han plasmado el problema de salubridad y de convivencia que está generando esta persona. "Mis hijos viven asustados. Creo que quien más y quien menos nos hemos planteado en algún momento abandonar nuestras casas, pero ni nos lo podemos permitir, ni es justo que por una persona nos tengamos que marchar el resto", indican los vecinos. Próximamente y con el apoyo de la plataforma Sestao Aurrera, los vecinos del número 3 de la calle Rebonza tendrán una nueva reunión con el Ayuntamiento para abordar esta problemática. Lo cierto, es que no es la primera vez que esta persona, tal y como indican los vecinos, genera problemas de convivencia en Sestao. "Sabemos que ha generado problemas en, al menos, un bloque de viviendas más de Sestao", explican a la vez que piden el "apoyo al pueblo de Sestao" para que acudan a la concentración de mañana.

Nuevo informe

Desde el Ayuntamiento señalan que la Policía Local está elaborando un informe acerca de las condiciones de salubridad de la casa en la que está residiendo el vecino problemático. Ese informe, una vez esté finiquitado, se trasladará a los asistentes sociales que, a su vez, lo enviarán al Departamento de Sanidad para que tome cartas en el asunto. "El pasado sábado cuando los agentes de la Ertzaintza salieron de la casa estaban asombrados con lo que habían visto", explican los vecinos del portal número 3 de la calle Rebonza, un vecindario que se concentrará mañana para denunciar un problema al que hasta ahora, nadie ha podido poner remedio.