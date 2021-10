Santurtzi – Maite Nieto y Pili Domínguez pasaron hace más de dos décadas por un cáncer de mama. Lucharon como todas y cada una de las mujeres que pasan por esta enfermedad y, como ocurre cada vez en más ocasiones, superaron ese cáncer que, de alguna manera les ha cambiado. Ahora saben que "hay que comerse la vida", pero en los bocados diarios no se olvidan de ayudar a los demás. Su alma solidaria se refleja en la asociación Acambi y en torno a este colectivo ha florecido su última iniciativa; organizar una marcha desde Santurtzi a Bilbao para visibilizar el cáncer de mama y recaudar fondos para seguir avanzando en la investigación. "Ya que no se iba a poder hacer la Marcha Rosa de Bilbao, Pili me propuso hacer una marcha desde Santurtzi y le dije que genial, que lo primero que haríamos sería pedir permiso a Acambi", apunta Maite.

Acambi les dio el visto bueno a esta marcha que partirá el domingo a las 09.00 horas desde el puerto de Santurtzi y con el beneplácito de la asociación continuaron trabajando en la organización de esta iniciativa que tiene como propósito llegar a Bilbao. "Pero que cada uno llegue hasta donde pueda, lo importante es venir y estar", aseguran Pili y Maite. Así que emulando a las sardineras –otras mujeres que son otro ejemplo de actitud frente a la vida– las integrantes de esta marcha partirán desde Santurtzi y, por toda la orilla caminarán en dirección a Bilbao luciendo sus camisetas rosas. "El inicio de la marcha lo haremos como Dios manda, cortando una cinta rosa. Eso sí, que vengan con su botella de agua porque no vamos a poder repartir nada", explica Pili entre risas.

El único requisito para participar en esta marcha es tener ganas de dar un largo paseo y de apoyar la investigación del cáncer de mama. Para ello, la forma de hacerlo es adquiriendo las camisetas rosas de Acambi bien a través de la página web de la asociación o acudiendo a la sede de este colectivo, local que está situado en la calle General Egia de Bilbao. En el caso de cogerlas vía on line habrá que recogerlas en las tiendas de Fórum de Ballonti, Artea o la plaza Campuzano de Bilbao. El dinero que se recaude con la venta de camisetas se destinará a la investigación que está realizando Biocruces y que encabeza la doctora Mari Mar Vivanco. Una labor de investigación que ayudará a que muchas mujeres puedan seguir comiéndose la vida.

