Sestao adapta su Euskal Jaia a la situación sanitaria

La Euskal Jaia de Sestao se ha convertido con el paso de los años en un evento fijo de cada primer fin de semana de octubre. Este año, tras el parón obligado del pasado año debido a la pandemia, la Euskal Jaia volverá a llenar de color, alegría y tradición las calles de Sestao desde hoy y hasta el domingo. La edición de este año comenzará hoy con la proyección de la película Lur eta Amets a partir de las 20.00 horas en la plaza del Kasko, pero la de 2021 será una celebración de transición, ya que será un punto intermedio entre el programa celebrado el pasado año que se limitó a actividades on line y la programación habitual que suele ofrecer este evento. Así, mañana no habrá la habitual Euskal Ezkontza, actividad que se sustituirá por una plegaria a San Pedro en la cruz de Kueto. "Para evitar aglomeraciones se harán dos columnas, una partirá desde la calle Aizpuru y la otra desde Vicente Blasco Ibáñez. Al acabar la plegaria volveremos al centro del municipio", explicó Edu Abad, edil de Cultura del Ayuntamiento de Sestao. En esa plegaria que se celebrará a las 12.00 horas, se pedirá, como es lógico, que se ponga punto y final a esta pandemia que lleva azotando año y medio la sociedad.

La sustitución de la Euskal Ezkontza por la plegaria en la cruz de Kueto no será la única variación que habrá en el programa de Euskal Jaia respecto a la programación habitual. En este sentido, cabe destacar que tampoco se celebrará la tradicional comida popular. "Creemos que la situación actual no invita a hacer este tipo de actividades. Quien quiera, podrá ir a comer en cuadrilla a los establecimientos del municipio y, así, también se ayudará a un sector que lo está pasando mal por los efectos de la pandemia", apuntó Abad. Ya bien entrada la tarde, tendrá lugar en la plaza del Kasko el concierto que ofrecerá desde las 19.00 horas Niko Etxart. Mientras Etxart esté tocando, también habrá músicos amenizando el ambiente a lo largo y ancho de Sestao.

Para la jornada del domingo quedará una nueva edición de la feria agrícola y artesana que tendrá lugar a partir de las 12.00 horas y, presumiblemente, en la plaza San Pedro, ya que para el domingo está pronosticado que llueva. En ese mismo escenario se celebrará una prueba de herri kirolak en la que habrá barrenadores y trontzalaris, esto supone que tras el estreno de los herri kirolak en la edición de 2019, la última que se celebró con normalidad, los deportes rurales se consolidan en la programación de la Euskal Jaia de Sestao. "Las pruebas que se podrán presenciar el domingo son de competición oficial", remarcó Abad. A todo ello, hay que destacar que el ambiente de la Euskal Jaia ya se ha ido encendiendo a lo largo de la semana en la localidad. Así, en el interior del ayuntamiento, del edificio Castaños y de varios comercios del municipio se puede disfrutar de fotografías de ediciones anteriores de una Euskal Jaia que vuelve a las calles de Sestao como suele ocurrir cada primer fin de semana del mes de octubre.