Udala Etxean ya facilita los trámites a los barakaldarras

La herramienta Udala Etxean que han puesto en marcha el Ayuntamiento de Barakaldo y la empresa alemana TTS ya es toda una realidad de la que se pueden beneficiar los barakaldarras. Este particular guía para realizar gestiones y trámites municipales con tan solo un clic ya está funcionando a pleno rendimiento y permite a la ciudadanía fabril realizar hasta 300 tipos de trámites de forma sencilla e intuitiva. Y es que Udala Etxean, que puede encontrarse en la Sede Electrónica de www.barakaldo.eus, es un sistema pionero a nivel europeo que acompaña al usuario en cada pequeño paso a dar para realizar cada gestión. "Es un proyecto muy importante no solo porque va a permitir que perdamos el miedo a la administración electrónica sino porque nos ayuda a acabar con la exclusión digital", explicó Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo.

La primera prueba de fuego para esta nueva herramienta fue el proceso de preinscripción para las aulas culturales y ciudadanas que se ofrecen desde el Área de Cultura y, en total, una de cada cuatro preinscripciones se formalizaron desde la Sede Electrónica de la página web municipal. "Es un dato que no está nada mal teniendo en cuenta que este trámite siempre se ha realizado de forma presencial que romper esa inercia cuesta mucho", reconoció la primera edil barakaldarra. Udala Etxean ya funciona a pleno rendimiento en el Ayuntamiento de Barakaldo, pero eso no quiere decir que el proceso de implantación de esta nueva herramienta haya concluido. Ahora llega el momento de analizar el funcionamiento diario del sistema para tratar de identificar las fortalezas y debilidades de la herramienta para, de esta manera, proseguir en un proceso de mejora continua de la misma. Para ello, gracias a la colaboración de una empresa europea, se manejarán los datos de uso de la herramienta a través de un sistema de inteligencia artificial.