Barakaldo dedica 600.000 euros a obras en barrios

El Ayuntamiento de Barakaldo recogerá desde el próximo día 24 y hasta el 8 de octubre las propuestas ciudadanas de la segunda fase del proceso de presupuestos participativos. Esta segunda fase tendrá como protagonistas a los barrios y, en ella, la ciudadanía podrá presentar pequeños proyectos como la mejora de parques infantiles, renovar calles, aceras, crear zonas verdes... Los requisitos que deben cumplir las propuestas que presenten los y las barakaldarras son que los proyectos no superen los 48.000 euros de inversión, que sean de competencia municipal y que no estén ya previstos por la institución local barakaldarra. En total, el Ayuntamiento ha reservado una partida de 600.000 euros para poder hacer realidad las obras que surjan de este proceso. "Siempre he defendido que nadie conoce mejor los barrios que las personas que viven en ellos. Por eso creo que este nuevo proceso de participación ciudadana va a suponer una gran oportunidad para que las y los barakaldeses nos trasladen aquellos proyectos que consideren que pueden ayudar a mejorar sus barrios", declaró Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo.

En este sentido, se ha dividido la ciudad en doce barrios y, en cada uno de ellos se abrirá, primero, un proceso de recogida de propuestas que, tras ser analizadas por los técnicos municipales, darán pie a una votación. De este modo se asegura que en todos y cada uno de los barrios barakaldarras se llevarán a cabo obras y mejoras que hayan sido votadas por la ciudadanía en el proceso de presupuestos participativos. En el primer paso del proceso, en la presentación de proyectos, los barakaldarras tendrán varias vías para trasladar sus ideas al Ayuntamiento. La primera de ellas será la página web www.barakaldo.eus donde se podrá rellenar un formulario, mientras que otra manera de presentar propuestas de forma telemática será la aplicación móvil Barakaldo APP. Por su parte, también se podrán formular iniciativas para mejorar la localidad fabril de manera presencial. Para ello, se instalarán buzones en espacios públicos como, por ejemplo, la casa consistorial, las casas de cultura, el polideportivo de Lasesarre, el Cihma de El Regato y en las plazas de Burtzeña, Lutxana y Kastrexana. Asimismo, estas urnas también se colocarán en los centros de mayores de la localidad.

A lo largo de esta semana ya se está buzoneando información relativa a este proceso participativo por los hogares de Barakaldo, una ciudad que mejorará sus barrios gracias a las propuestas que presente la ciudadanía.