Una gilda para degustar con cuchara triunfa en Trapagaran

Amparo Alonso, gerente desde hace más de 17 años de la cafetería Trasgu de Trapagaran, no cabía en si de emoción al recibir el primer premio del recién estrenado concurso gastronómico local Gilda Eguna organizado por el área de Comercio y Nuevos Emprendedores del Ayuntamiento minero y a la Asociación de Comerciantes, Baturik. "Ha sido una gran sorpresa porque el pintxo que hemos elaborado es una ligera variación de la gilda tradicional a la que a los elementos básicos como la aceituna, la anchoa y la piparra tan solo le hemos añadido el pimiento", intentaba justificar la ganadora aunque tras ver, in situ el pintxo ganador se intuía el motivo por el que la gilda Trasgu concitó el favor de los vecinos y visitantes. "Es un pintxo que se come con cuchara y que permite combinar los sabores de los diferentes componentes que han sido deconstruidos con una batidora. Lo más laborioso ha sido trabajar las piparras ya que nos hemos molestado en quitar cualquier hilo del batido para que no interfiriera en la degustación", desgranaba Amparo Alonso. La hostelera reconoció que el pintxo a concurso "nació después de recoger diversas aportaciones de amigos y clientes. Ahora, con el premio y la respuesta de la gente estoy segura que lo mantendré de cara al público los fines de semana porque la verdad es que es un pintxo trabajoso", reconoce. Amparo recibió el primer premio de manos de Karmele Martínez, concejala de Comercio y Emprendedores del Ayuntamiento de Trapagaran.





La originalidad, clave en el triunfo de El Trasgu. Fotos: E. Zunzunegi

"Solo nos cabe congratularnos por los buenos resultados de participación obtenidos", valoró la edil. Asimismo, destacó que más de 100 personas completaron los nueve sellos del rutero que daban acceso a las votaciones al mejor pintxo. Además, reseñó, los resultados económicos han sido muy satisfactorios, ya que los bares participantes "han vendido una media de 150 gildas y calculamos que gracias a esta iniciativa han circulado por ellos en ese fin de semana cerca de 7.000 euros".

El concurso Gilda Eguna Trapagaran es una de las acciones promovidas dentro de la campaña Cuida de Trapagaran-Trapagaran Zaindu, junto con otras como las ayudas directas a los hosteleros o el Bono Hostelería.

El pintxo vencedor ha sido elegido por votación popular y el establecimiento ganador es la cafetería Trasgu, situada en la plaza de los Derechos Humanos, 4. Como vencedor recibirá un diploma, un trofeo, una campaña publicitaria recomendando la gilda ganadora y 200 euros en compras en establecimientos del municipio. Además, la cafetería Trasgu ofrecerá al público el pintxo ganador durante los sábados y domingos de octubre para que lo puedan seguir degustando.

"Yo he participado en otros concursos de pintxos que se han organizado en el municipio aunque nunca he tenido premio pero considero que este tipo de iniciativas sirven para que los hosteleros nos esforcemos para que día a día mejore la calidad de la oferta que hace la hostelería de Trapagaran. Estas mejoras nos benefician a todos", defendió Alonso.

El concurso repartió además varias recompensas entre las personas participantes. El primer premio consistió en un vale de 150 euros en compras en el municipio y un vale de 50 euros en una comida/cena para dos personas en un establecimiento de hostelería local. El segundo premio fue un vale de 100 euros en compras donado por Baturik y el tercer premio un vale de 50 euros para una comida o cena para dos personas en un establecimiento de hostelería local.

