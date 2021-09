Gordexola somete a alegaciones y consultas el avance de su nuevo PGOU

Gordexola se ha embarcado en la elaboración de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana, después de que el anterior fuera anulado por la justicia por omisión del trámite de participación ciudadana. El miércoles tuvo lugar una sesión de presentación a los vecinos, que "tendrán el derecho a hacer cuantas consultas y alegaciones deseen hasta el 18 de octubre; el equipo redactor recibirá, previa cita, a quienes precisen aclaraciones", apunta la alcaldesa, Ángela Eguia. Además, en la página web los vecinos disponen de toda la información sobre el proceso.

El documento de inicio del plan consta de "una memoria, la normativa urbanística, el estudio acústico y el estudio ambiental estratégico", enumera la alcaldesa. Las nuevas viviendas posibles se plantean "en los núcleos de Zaldu, Azkarai, Calzada de Zubiete, Calzada de El Pontón-Urarte e Iratzagorria". En lo que respecta al suelo urbano, "presentamos una serie de parcelas que ya figuran en las normas subsidiarias y completan la trama urbana del municipio". Y el Ayuntamiento propone "dos áreas urbanizables, en Ligorria y el Pontón-Urarte".

Entre los antecedentes que han conducido al punto actual, el desarrollo de las normas subsidiarias ha alcanzado el 25% en 22 años y el PGOU vigente no recoge las categorías del suelo no urbanizable definidas en las Directrices de Ordenación del Territorio: especial protección, mejora ambiental, forestal y pastos montanos, agroganadera y campiña y protección de aguas superficiales. En el futuro documento se proponen 107 nuevas viviendas en suelo urbano. Toda la oferta residencial planteada "es en tipología de vivienda colectiva combinada con alguna zona de vivienda unifamiliar, con el objetivo de rematar la trama urbana y aglutinar la población junto al centro urbano, y reducir el consumo de suelo", recoge el documento de avance, que no prevé ningún suelo de crecimiento para actividades económicas.

Tomando como referencia la Estadística de Población y Vivienda, "en 2019 se contabilizaban en Gordexola mayormente viviendas familiares, la mitad de las cuales tienen más de cincuenta años de antigüedad, mientras que la casi totalidad de los edificios de dos plantas destinados a viviendas carecen de ascensor". A futuro, "si bien es la juventud del propio municipio la mayor demandante de viviendas de carácter social, debido a la nula oferta existente", existe gente que, aunque en la actualidad está afincada en el entorno, mantiene un alto grado de implicación y estaría interesada en volver a residir en Gordexola". Por otra parte, algunas familias "necesitan o desean un cambio de vivienda", pero la poca oferta se lo impide.

De estos datos se desprende "la necesidad de aumentar el parque inmobiliario actual, tanto en la modalidad de vivienda libre como en la de vivienda social" paralelamente impulsarse de forma programada la rehabilitación de viviendas de los barrios del municipio, ya que, "debido en la mayoría de los casos a su tipología de vivienda unifamiliar y a su antigüedad se encuentran en mal estado de conservación, hecho agravado por la avanzada edad de los propietarios de este tipo de viviendas, con niveles de renta modestos que les impiden realizar una correcta conservación y renovación de sus inmuebles".

Se sugiere adecuar "con predominio de viviendas en edificios colectivos con pocas alturas que vayan ocupando los espacios vacíos de la trama urbana, evitando una urbanización difusa, a la vez de que se integran las actuales viviendas y construcciones" y a su alrededor accesos, viales, aparcamientos, zonas verdes y otros servicios "que las consoliden y estructuren".

El equipo que capitanea la confección del PGOU pone de relieve "la importancia y trascendencia del patrimonio arquitectónico y natural con que cuenta el municipio, convirtiéndolo en un ámbito territorial de alto valor paisajístico y ambiental dentro de la comarca e incluso dentro de Bizkaia, por lo que deberá potenciar este aspecto mediante planes que lo resalten, como itinerarios culturales".

Se estima que su elaboración durará en torno a tres o cuatro años. Desde la fase inicial de diagnóstico se han organizado talleres y se han llevado a cabo 270 encuestas a vecinos con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años para obtener un primer acercamiento a la percepción de los habitantes de Gordexola y se han activado cuentas en redes sociales para dar cuenta de los avances. Seis de cada diez personas consultadas situaron el transporte y los accesos como principal aspecto a mejorar, por delante de instalaciones deportivas y socioculturales, viviendas sociales, recuperación de espacios degradados, preservación del medio ambiente, oferta de suelo para actividades industriales e inmobiliaria, mejora de los espacios verdes, comercio y restauración, así como más comunicación entre los núcleos rurales.

Los Datos

3-4

Años. Es el tiempo que se estima que se tardará en la elaborar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Gordexola.

107

Nuevas Viviendas. El nuevo documento plantea la creación de 107 viviendas en suelo urbano "de tipología colectiva combinada con alguna zona de vivienda unifamiliar".

270

Encuestas. Se han realizado entre vecinos con edades comprendidas entre los 18 y 60 años para conocer la percepción de los vecinos de Gordexola. Durante la fase inicial de diagnóstico, también se han realizado talleres.

60%

Consultados. Señalan como los principales aspectos a mejorar el transporte y los accesos, por delante de las instalaciones deportivas y socioculturales o viviendas sociales.