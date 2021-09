Ayuda psicológica grupal en Santurtzi

El Servicio de Mujer e Igualdad de Santurtzi ha activado, por segundo año consecutivo, el grupo de intervención psicológica grupal con mujeres en situación de violencia de género. Se trata de un recurso gratuito y complementario al asesoramiento y atención psicológica individual que se ofrece desde el servicio y al que durante el pasado año accedieron 56 mujeres.

Tal y como precisaron desde el Ayuntamiento de Santurtzi, "este programa se centra en el desarrollo de las potencialidades de las mujeres y tiene como fin ayudar a recuperar el control de su propia vida. Además, se pretende hacer un especial énfasis en el principio de reparación y no repetición de la violencia".

De esta manera, se trabajan "las secuelas de la violencia y la puesta en marcha de medidas que garanticen la no repetición de la situación". La intervención en grupo la realiza la psicóloga del servicio, consta de once sesiones y como máximo pueden participar 12 mujeres santurtziarras.