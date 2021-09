Javier, el objetivo de Santurzine

"Soy bilbaino, vivo en Uribarri, pero soy un hijo adoptivo de Santurtzi". Esta frase de Javier Trapero resume a la perfección la relación que tiene con la localidad marinera. Esa intensa relación con Santurtzi comenzó hace una década cuando participó en la creación de un vídeo para el Club de Remo Itsasoko Ama, pero se ha intensificado muchísimo gracias al festival Santurzine. No en vano, Javier es uno de los fundadores de este festival que del 1 al 16 de octubre vivirá su novena edición. "Creamos el festival con la intención de dinamizar Santurtzi, de dar vida al municipio y ahora, ocho años después, seguimos con el mismo objetivo y más ganas si cabe, en esta edición intentaremos que, de alguna manera, Santurtzi recupere la vida y alegría que ha perdido por la pandemia", explica este hombre de 43 años que, a lo largo de su trayectoria ha sido fotógrafo profesional.

Su faceta fotográfica ha sido importante en el desarrollo de Santurzine, ya que él ha sido el creador del cartel anunciador del festival en las ediciones de 2017, 2020 y 2021. "Siempre he buscado dar protagonismo en los carteles a esa parte de Santurtzi, de su sociedad que no ha gozado de la visibilidad que merece", señala Trapero. Ejemplo de ello fue el cartel en el que Papa Diouf, un arrantzale senegalés posaba en la rampa del puerto santurtziarra con unos deuvedés en una caja de pescado. Con esa creación llamó la atención del público y, en este sentido, para la edición 2021 de Santurzine ha apostado por otro cartel rompedor, original y llamativo. Así, entre las muchas ideas que tuvo, maduró la de mostrar a una mujer vestida de carlista en el fuerte del Serantes en lo que es un claro guiño a la historia de la cima santurtziarra. Esa mujer sostiene una cinta de VHS tratando de unir la historia del Serantes con la historia del cine. Pero para sorprender al público optó porque la modelo fuese una mujer oriental, concretamente Satomi Hosobuchi. "La idea de este cartel fue una de las muchas que tuve en la tormenta de ideas para encontrar una imagen para el festival. Quizá fue la idea más extraña, pero fue con la que seguí para adelante", asegura entre risas Javier.

Una vez tenía la idea clara, había que hablar con Satomi para plantearle la opción de participar en el cartel. "Conozco a Satomi de unos cursos de inglés y cuando se lo planteé, aceptó", recuerda Javier. Satomi tenía algo de experiencia delante del objetivo, puesto que había hecho sus pinitos como modelo en el País del Sol Naciente y eso facilitó sobremanera la sesión de fotos que realizaron una tarde en el monte Serantes. "Lo que más me gusta de este cartel es lo que aporta Satomi, siempre da acción en su expresividad, aporta dinamismo a la foto", explica Javier quien, junto a, entre otros, el director del festival, Iñigo Cobo, está en pleno proceso de preparación de lo que será una nueva edición de Santurzine. A través de los carteles que ha ido creando para el festival, Javier Trapero ha intentado reflejar el ADN de este festival que, sin perder sus raíces más locales, ha ido tratando cuestiones como la diversidad y los derechos humanos. "Cada vez es más difícil sorprender al espectador porque cada vez tenemos una mayor cantidad de información, recibimos más mensajes e imágenes", señala el creador bilbaino. Pero a tenor de las primeras impresiones del público, este nuevo cartel del festival santurtziarra va a ser un éxito. "De momento, las opiniones que estoy recibiendo son muy positivas. Pero hay una cosa que me ha sorprendido mucho y es que la gente lo que más valora es que haya elegido el Serantes como escenario. Se ve que los santurtziarras tienen muchísimo cariño al Serantes y no hay nada que le pueda hacer sombra", explica entre risas. Ni siquiera la presencia de una mujer carlista nacida a más de 13.000 kilómetros de la localidad marinera. Satomi congenió con el objetivo, ya que la sesión de fotos de la que surgió la imagen que será el cartel de la presente edición de Santurzine no duró más de dos horas. Pero no solo congenió con el objetivo de la cámara de Javier Trapero, sino que se ha ganado el cariño de la gran familia que forma Santurzine. Tanto es así que está previsto que Satomi entregue uno de los galardones que se darán en la gala de clausura del festival que tendrá lugar el próximo 16 de octubre en Serantes Kultur Aretoa.

Una cita consolidada

Javier forma parte de un festival que ya está completamente consolidado en la agenda cultural santurtziarra. "La verdad es que la acogida que tuvo el festival desde la primera edición ha sido muy buena por parte de la ciudadanía, de los partners... En ese aspecto estamos muy contentos", explica Javier. El año pasado Santurzine logró celebrarse a pesar de la pandemia. Superaron la incertidumbre de la situación pandémica con mucho trabajo y dedicación. La receta para la próxima edición, a la espera de que la situación pandémica mejore en las próximas semanas, es la misma; trabajo y dedicación. "La pandemia llegó en un momento en el que el festival iba rodado y el año pasado fue un paréntesis. Esperamos que este año y también el próximo nos sirvan para recobrar ese rodaje, la marcha del festival", reconoce Javier, quien apunta a que de cara a la edición 2021 de Santurzine "vamos por el buen camino". A lo largo de este mes se presentarán todos los entresijos del festival, pero ya se puede disfrutar del cartel que dará imagen al certamen. Una obra que ha brotado gracias a la creatividad de Javier Trapero, el objetivo del festival de cortometrajes Santurzine.

"La gente lo que más valora es que haya elegido el Serantes como escenario, le tienen mucho cariño"