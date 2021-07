Tolín, un cuarto de siglo encima del escenario

La primera vez que se subió a un escenario acababa de cumplir la mayoría de edad y, desde entonces, Teodoro Terradillos, Tolín, no ha parado de crear, cantar y tratar de sorprender al público con sus diferentes facetas. Han pasado 25 años desde aquellas primeras actuaciones en las que Tolín empezaba a apuntar maneras y para celebrar este cuarto de siglo de trayectoria dará un concierto el próximo día 16 en el puerto de Santurtzi acompañado de la Banda de Txistularis. "Va a ser, sin duda alguna, un concierto muy especial para mí. Tenía claro que quería celebrar de alguna manera mis 25 años de carrera, pero también llegué a pensar que, debido a la pandemia, no podría celebrarlo. Cuando me propusieron dar este concierto fue todo un regalo para mí", explica Tolín.

Y es que su actuación será uno de los grandes atractivos de la programación cultural que ha preparado el Ayuntamiento de Santurtzi en sustitución de las fiestas de El Carmen, festejos que no podrán celebrarse debido a la situación actual. Esa actuación va a ser un resumen ideal de lo que ha sido, hasta la fecha, la andadura musical de este santurtziarra que dio sus primeros pasos en el programa Izar Bila de ETB donde coincidió, entre otros, con Raúl, el conocido cantante gasteiztarra. Desde entonces, Tolín no ha hecho más que crecer como artista y lo ha hecho, siempre, intentando disfrutar y hacer disfrutar al público. "En este tiempo he ganado en madurez y tablas. Las tablas, las horas sobre el escenario es lo que te hace artista", subraya Tolín, quien siempre ha llevado Santurtzi por bandera allá donde ha actuado. Quizá por eso, es una persona no solo conocida, sino reconocida en la localidad marinera. "Me siento muy querido por Santurtzi y para mí actuar en mi pueblo es importantísimo. Estoy agradecidísimo por el cariño que me dan aquí, en mi pueblo", reconoce. Así, a lo largo de estos 25 años de trayectoria ha actuado en infinidad de lugares de todo el Estado ofreciendo espectáculos de transformismo y mariachi, pero siempre ha tenido en las inmediaciones de la cafetería Eguzkia de Santurtzi y el puerto de la localidad marinera sus lugares favoritos para actuar. Por ello, sus conciertos y actuaciones se han convertido en todo un clásico de las fiestas de El Carmen.

Por toda esta labor, fue reconocido en 2018 con el Premio Santurtzi por ser, entre canción y canción, un gran embajador de la localidad marinera. Asimismo, un año antes, fue el padrino del primer orgullo LGTBI de la localidad. "Ha habido gente que me ha dicho que gracias a mis actuaciones, alguna gente mayor ha abierto su mente en este tipo de cuestiones y eso para mí es muy bonito", cuenta Tolín quien el año pasado, en pleno confinamiento, no dudó en actuar desde su ventana cada tarde para animar a su vecindario.

Ahora le esperan, ojalá, muchos conciertos y en una situación muy diferente. El primero de ellos con el que celebrará su 25 aniversario sobre los escenarios, aunque ya avisa que cuando la situación sanitaria mejore, celebrará su 25+1 aniversario. "También será en Santurtzi, concretamente en los exteriores de la cafetería Eguzkia, un lugar que me ha dado mucho y al que estoy muy agradecido", asegura Tolín, un artista de bandera y un gran embajador de Santurtzi.