Tachan a Torres de irresponsable por criticar el cierre perimetral

La rápida y sorprendente entrada de Portugalete en la zona roja de contagios por coronavirus ha sido un palo para la noble villa y también ha tenido su reflejo a nivel político. En la tarde de ayer miércoles, el PNV jarrillero criticó en un comunicado unas declaraciones realizadas por el alcalde, Mikel Torres, a Tele 7, en las que el primer edil señalaba entre otras cosas, que el cierre perimetral es "de chiste, me parece que este cierre perimetral está hecho para los jubilados porque los demás tenemos que ir a trabajar y nos tenemos que mover del municipio. Los únicos que no se pueden mover son los jubilados que, por cierto, son los que están vacunados", que "aunque se vaya con todas las medidas de seguridad, te contagias" o que "si te tienes que contagiar, no vas a poder evitarlo",

Ante estas declaraciones del primer edil jarrillero, el PNV de la localidad, socio de gobierno de Torres, tachó de "lamentable y sobre todo, de una absoluta irresponsabilidad, que un cargo público como el señor Torres, pretenda conseguir un rédito político personal poniendo en cuestión medidas básicas que garantizan la salud de las personas". Desde la formación jeltzale se recordó a Torres que las decisiones adoptadas por el Gobierno vasco para poner freno a la pandemia "se basan en medidas que un plantel de personas técnicas, entre ellas médicos, microbiólogos, virólogos, etc, han dispuesto para contener esta pandemia, que azota a todo el mundo sin distinción".

Asimismo, en ese mismo comunicado desde el PNV de Portugalete se solicitó a Torres que "fomente la información y el cumplimiento de todas y cada una de las medidas de seguridad y que desde su responsabilidad como alcalde, no caiga en el populismo y en conversaciones de barra de bar, calificando como inadecuadas unas medidas que son imprescindibles para frenar la expansión del virus". Ayer, el virus vivió un ligero repunte en la noble villa, municipio que, en la actualidad, cuenta con una tasa de 429 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.