Erreka Ortu sopla 55 velas enseñando sus pasos de danza en Barakaldo

Si algo tienen los grupos de danzas, además de ritmo en las venas y talento en los pies, es imaginación. El grupo de danzas Erreka Ortu de Retuerto siempre ha hecho gala de mucha imaginación y ganas de impulsar proyectos nuevos, solo así, con deseo de aportar a la sociedad y ganas de innovar se consigue llegar a cumplir 55 años. Ha llovido mucho desde aquel 12 de marzo de 1966 fecha en la que el grupo confecciona sus primeros estatutos. Ese fue el punto de partida oficial de la formación, aunque Erreka Ortu dio sus primeros pasos hace 89 años, en 1932 cuando un grupo de jóvenes de Retuerto decidieron crear esta formación para impulsar las danzas vascas y la cultura euskaldun.

Así, el grupo de Retuerto está en plena celebración de su 55 aniversario oficial y Erreka Ortu no ha querido dejar pasar la oportunidad de celebrar su cumpleaños con el resto de la ciudadanía haciendo lo que mejor sabe; bailando y enseñando a bailar. Por ello, hasta el próximo mes de junio cada jueves se subirá un vídeo del grupo enseñando a la ciudadanía pequeñas nociones de danza y también mostrarán pedacitos de sus 55 años de trayectoria. Esas pequeñas lecciones de baile se subirán al canal oficial del Ayuntamiento de Barakaldo en Youtube y también se podrá acceder a estas publicaciones mediante las cuentas del Consistorio en las distintas redes sociales. "Esta idea surgió al ver que a causa de la situación pandémica que vivimos no podríamos desarrollar nuestras actividades habituales. Cumplimos 55 años y teníamos que hacer algo especial por eso se nos ocurrió acercar el espíritu de las romerías, su cercanía a la situación actual que vivimos", explicó Aintzane Pradera, integrante de Erreka Ortu. Y es que mediante los vídeos quienes así lo deseen podrán participar en el proyecto Erreka Ortu Dantzan-Retuerto en Danza, un proyecto anual que desarrolla cada año el grupo y que siempre acaba con una romería. Este año, a pesar de los pesares, no será menos y el plato fuerte de este 55 aniversario será la celebración el próximo 12 de junio de una romería virtual. En ese encuentro tan especial como atípico, se podrán poner en práctica los pasos aprendidos en los vídeos que, desde ayer jueves y hasta junio se subirán al canal del Ayuntamiento en Youtube.

En este aspecto, desde Erreka Ortu se ha pensado que sean bailes sencillos, al alcance de todo el mundo aquellos que, paso a paso, se enseñarán en los vídeos de una forma tan divertida como didáctica. Todo ello para, pese a la delicada situación actual, seguir fieles a su afán por fomentar y dar a conocerlas danzas y la cultura vasca. "Me gustaría felicitar a todas las personas que formáis y habéis formado parte del Erreka durante estos 55 años. En este tiempo habéis pasado por momentos muy diferentes, situaciones complicadas como este año de pandemia, y aquí estamos presentando una iniciativa adaptada a esos tiempos de coronavirus", señaló Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo, un municipio que está en pleno homenaje a Erreka Ortu, uno de sus grandes activos culturales.

en corto

representante de un gran barrio

Embajador. A lo largo de sus 55 años de trayectoria, Erreka Ortu ha ejercido de embajador de Barakaldo en general y, más concretamente de Retuerto, su barrio, en muchos lugares de Euskal Herria, el Estado e, incluso, ha paseado el nombre de Retuerto por países europeos. Así, Erreka Ortu ha mostrado la cultura y las danzas vascas en lugares tan dispares como, por ejemplo, Madrid, Valladolid y León. Los pasos del grupo de Retuerto también han podido verse y seguirse en Catalunya y en más de una ocasión el grupo se ha trasladado a Francia. A todo ello hay que sumarle las innumerables actuaciones que ha realizado en municipios vascos siempre defendiendo a Barakaldo y Retuerto.