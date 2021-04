El Museo Minero pide que se rehabilite la casa del marquesito

La fundación Museo Minero de Abanto-Zierbena ha presentado un escrito de alegación contra el proyecto de ordenación de la unidad de ejecución 06 de Gallarta que posibilitará la construcción de varias viviendas residenciales lo que según denuncian desde la fundación "supondrían la destrucción de los últimos restos urbanos que perviven de nuestra historia minera". El Ayuntamiento abantoarra aprobó en el pleno celebrado el día 30 de julio de 2020 el Estudio de Detalle para la ordenación de unidad que abarca una superficie de 6.523 m2 de suelo urbano residencial de alta densidad sobre la que se pretende edificar un bloque de viviendas o que supondrá el derribo de las edificaciones presentes actualmente en el ámbito.

"No puede ser que los 13 ediles de este municipio manifiesten su compromiso con la cultura y la reivindicación del origen minero y, a la vez, aprueben un plan que destruirá la casa del marquesito. Una casa de aproximadamente 100 años de antigüedad, de una excelente factura y totalmente vinculada con nuestro pasado minero", refiere el escrito firmado por la presidente de la fundación, Ameli Ortiz, quien añade que "tiene que ser posible establecer una ordenación compatible con lo establecido en el PGOU y que permita la conservación del edificio Y si no fuera posible compatibilizar ambos, lo necesario sería modificar el PGOU. Es decir, ajustar la normativa urbanística a la necesidad del pueblo, y no al revés".

En este sentido, la Fundación Museo Minero pide a las autoridades municipales que no aprueben dicha junta de concertación e inicien y realicen los trámites necesarios para conservar la casa del marquesito, mediante su rehabilitación. "Trabajen para conservar y potenciar el valor cultural del municipio mediante un urbanismo inteligente y no para hacer las cosas sin pensar. Respeten ustedes la idiosincrasia de este pueblo y su origen minero mediante la conservación de sus edificios históricos", solicitan.