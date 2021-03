El Athletic llena de color los escaparates de Santurtzi

La afición del Athletic va a vivir llena de ilusión los próximos 25 días y no es para menos, puesto que los Leones disputarán dos finales de Copa los días 3 y 17 de abril y las posibilidades de ganar algún título están muy vivas. Esa ilusión ya se ve en algunos balcones que están engalanados y, también, en algunos escaparates de comercios de Santurtzi. Y es que, a través de la asociación Comercios Unidos de Santurtzi, se está llevando a cabo una campaña para que los establecimientos de la localidad marinera se animen, luzcan los colores rojo y blanco y animen, a su manera, a los entrenados por Marcelino García Toral en estas semanas tan importantes.

En este sentido, ya son dos los establecimientos de la localidad marinera que lucen auténticas obras de arte vinculadas al Athletic y realizadas por el artista alavés Alain Larreina, quien cuenta con un amplio bagaje de realización de murales en escaparates o superficies de cristal. Subiendo por la calle Regales de Mamariga, en el escaparate de Ritxo, uno puede ver una imagen que, a buen seguro, firmarían todos y cada uno de los hinchas rojiblancos para los días 3 y 17 de abril. Así, Larreina ha dibujado en esta cristalera a Asier Villalibre tocando la trompeta apoyado en la proa de la gabarra. La gabarra no podría salir aunque hubiese título por la actual situación sanitaria, pero si suena la trompeta del Búfalo el 3 o el 17 de abril, serán buenas noticias para el Athletic. Todo ello, acompañado del lema Aupa Athletic!! en letras rojiblancas y, en otra cristalera, también con letras rojiblancas, aparece el mensaje Aurten Bai!!. "He elegido poner a Villalibre tocando la trompeta porque se ha convertido en todo un icono del Athletic, de los buenos momentos del Athletic. Además, la gabarra y la ría no podían faltar, he tardado poco más de una hora en hacer este mural", reconoció el artista alavés cuyo arte no es , ni mucho menos, la primera vez que sirve para dar color a citas deportivas, puesto que ha realizado iniciativas similares en finales disputadas por el Deportivo Alavés y el Baskonia. "Cuando Athletic y Real se clasificaron para la final, quería presentar varios proyectos para decorar establecimientos tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa, pero la pandemia lo frenó todo", explicó Larreina. El resultado, sin duda, ha sido muy satisfactorio en los dos comercios que ha decorado en Santurtzi. "Me ha encantado cómo ha quedado el mural, el resultado está muy por encima de lo que esperaba", aseguró Aitor Carrocera, responsable de este comercio.

Así las cosas, el segundo de los murales que, hasta la fecha, ha realizado en escaparates de Santurtzi con motivo de las finales de Copa del Rey que disputará el Athletic el próximo mes está ubicado en el comercio Luzaide, en la calle Cervantes. Allí, Larreina ha creado un mural acorde a la temática del establecimiento; una tienda de trajes vascos. "Quiero que las obras vayan acordes al espíritu de cada negocio. Espero que los de Santurtzi sean los primeros de más murales en Bizkaia y Gipuzkoa de cara a la final", apuntó Alain Larreina.