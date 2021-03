Sestao celebra este sábado el primer Labe Garaia Eguna

Este sábado será una jornada muy especial en Txabarri, puesto que esta zona de Sestao celebrará la primera edición del Labe Garaia Eguna, una cita que busca poner en valor el patrimonio industrial y el comercio y la hostelería de Txabarri. Así, en esta cita han unido sus fuerzas Sestao Berri, el Ayuntamiento de Sestao, la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, la asociación cultural 3K y el tejido hostelero de Txabarri. "El Labe Garaia Eguna tendrá como protagonista al horno alto, será una jornada de poner en valor nuestro patrimonio industrial, dar a conocer el horno alto y también dar un impulso al barrio de Txabarri ayudando a romper clichés y estereotipos", señaló Yosune Serapio, edil de Acción Social y responsable del programa Txabarri On Bizi, iniciativa en la que se encuadra este Labe Garaia Eguna.

El propósito de esta cita no es otro que recordar ese barrio de Txabarri lleno de vida y actividad que había hasta hace tres décadas. Un barrio que latía y vivía al son de los turnos de los Altos Hornos y en el que los locales hosteleros y comercios eran lugares llenos de actividad y con un ambiente magnífico. De este modo, la primera de las actividades que recoge el programa de este Labe Garaia Eguna será una visita guiada al Horno Alto que se desarrollará entre las 11.00 y las 12.00 horas. En ella, los asistentes podrán conocer distintos detalles de esta instalación que es todo un monumento del patrimonio industrial y que es uno de los símbolos que marca lo que fue esta zona de Sestao en particular y todo el municipio en general durante el siglo pasado. "Para nosotros el horno alto es un referente del patrimonio industrial no solo a nivel de Euskadi, sino también a nivel estatal y europeo", afirmó Javier Puertas, presidente de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública.

Una vez finalice la visita guiada, llegará el momento de rememorar, siempre en la medidas de lo posible dentro de la situación actual, aquellos tiempos en los locales hosteleros de Txabarri. En este aspecto, entre las 12.00 y las 15.00 horas se llevará a cabo una ruta del pintxopote en la que participarán los nueve locales hosteleros ubicados en esta calle de Sestao. "Los comerciantes y hosteleros de Txabarri estamos muy contentos de que se lleve a cabo esta jornada. Estamos convencidos de que será un día muy bonito y quien venga se va a quedar asombrado del buen ambiente de esta zona y la cordialidad de la gente", explicó José Txurruka, uno de los históricos hosteleros de esta zona. Para concluir la jornada, pasadas las 15.00 horas tendrá lugar el sorteo de varios regalos que realizará la asociación cultural 3K y que servirá para poner la guinda a una jornada muy especial.