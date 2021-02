Protestas en el Consistorio de Balmaseda por la nueva RPT

Trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Balmaseda se concentraron ayer frente al edificio consistorial para instar al "diálogo" en torno a la relación de puestos de trabajo aprobada en diciembre después de años en la agenda municipal. Mientras que el equipo de gobierno conformado por la Candidatura Local Independiente y EH Bildu defiende que persigue regularizar empleos garantizando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así como optimizar el organigrama, los convocantes aseguran que nueve de los 51 puestos contemplados "van a desaparecer: dos auxiliares administrativos, bibliotecaria, enterrador, técnica de inmigración, un socorrista, una persona en igualdad, técnico de comercio y una licenciada en Historia para el museo de historia".

"¿Cómo se van a seguir prestando esos servicios? Porque no lo sabemos", preguntan. Desde el Consistorio aducen que no se va a producir tal desaparición, sino una reestructuración acorde a las necesidades reales. Sin embargo, los trabajadores no lo comparten y reclaman explicaciones a la ciudadanía sobre cómo en áreas como Cultura, Deporte, Igualdad, Museo de Historia y Biblioteca se van a poder cumplir las jornadas horarias que estos puestos requieren –jornadas partidas, de fin de semana, festivos–. "¿Se va a encargar de todo un coordinador sociocultural con perfil cuatro o el técnico sociocultural que trabajará de 8.00 a 15.00 horas?", añaden.

Apuntan también a la "paradoja de que algunos de los trabajadores y trabajadoras no van a poder optar al puesto que llevan tantos años desempeñando porque su plaza no está recogida en la nueva RPT y nunca se sacará a OPE". En otros casos, se sacará la plaza, "pero con unas condiciones muy distintas a las recogidas hasta ahora".

El presupuesto

Además, el sindicato ELA lamenta que "en el borrador de presupuesto se proponga solicitar un crédito de 120.000 euros que confirma la destrucción de empleo que venimos denunciando". A este respecto, el alcalde, Aitor Larrinaga, puntualiza que no consta una partida por ese importe y, en relación a los créditos, solo se pueden solicitar "para financiar inversiones, no para gastos de personal". En 2021 están previstos "por más de 400.000 euros" para sufragar carpas en los colegios, sustitución de luminarias o pilonas para mejorar la peatonalización". El borrador de las cuentas "se trasladó al resto de grupos políticos para que hiciesen enmiendas" y finalizado el plazo "aún no se ha presentado la propuesta definitiva".

A las personas participantes en las movilizaciones les disgusta que "se esté haciendo creer a la opinión pública que no hemos sido seleccionados conforme a criterios objetivos y atendiendo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y no se habla, en cambio, de que se utilizan instrumentos como Lanbide o el Inem antes de la creación del anterior". Vehículos a través de los cuales "hemos empezado a trabajar en el Ayuntamiento muchas de las personas que estamos en el mismo actualmente". Cuando estos empleos "pasan a ser parte de la estructura misma del Ayuntamiento, a ser necesarios, deben aparecer en relación de puestos de trabajo y se deben realizar ofertas públicas de empleo para cubrir las plazas". Esto es "lo que no se ha hecho en este Ayuntamiento y en muchos otros, convirtiéndose en un problema muy extendido en la administración pública estatal".

Ante esta situación, invitan al equipo de gobierno a "una reflexión conjunta porque hay maneras y maneras de arreglar y regularizar las cosas". La temporalidad "es un abuso, no un privilegio" que favorece las irregularidades, como funciones no acordes a tu puesto de trabajo, horarios que no se ajustan a los contratos o categorías que pasan de técnico superior a auxiliar administrativo". Por su parte, ELA solicita al equipo de gobierno "que dé marcha atrás en su decisión para que se elabore una RPT real ajustada a la plantilla orgánica, que cubra todas las necesidades y garantice mantenimiento y consolidación de empleos".