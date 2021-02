Más controles a la movilidad en Ezkerraldea

La actual situación sanitaria y la aplicación de restricicones como, por ejemplo, el cierre perimetral de los municipios, conlleva la necesidad de tomar nuevas medidas para garantizar que se cumplen las limitaciones de movilidad para poner freno al virus. En este sentido, las Policías Locales de Santurtzi, Portugalete y Sestao han puesto en marcha un operativo coordinado para, entre otras cosas, realizar más controles para evitar que la ciudadanía pase de un municipio a otro. Y es que, con la aplicación de la normativa del Gobierno vasco que, en esta ocasión, no da opción a los desplazamientos a los municipios colindantes, la necesidad de control de las mugas de estos municipios es mucho mayor.

"Creemos que en la situación actual la cooperación y la coordinación entre las policías locales es fundamental. Estamos trabjando de manera coordinada porque tenemos problemáticas comunes", destacó Txema Ezkerra, edil de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Portugalete.

Precisamente, fue el viernes en la propia localidad jarrillera donde en una reunión los responsables de las policías locales de los tres municipios acabaron de sellar este protocolo de actuación común. "El objetivo de estas acciones no es otro que velar por el cumplimiento de las restricciones de movilidad. Estas acciones se han puesto en marcha de inmediato", aseguró Itziar Utrera, edil de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santurtzi.

Así, a lo largo de este fin de semana ya se han establecido controles en las mugas de Portugalete con Santurtzi y Sestao, esas mugas tan difusas en ocasiones que, ahora, son un paso cerrado. Los controles se establecerán en cualquier momento del día y de la noche y serán actuaciones rápidas de los agentes, no superiores a media hora. "Hoy en día no puedes poner controles de larga duración, ya que en menos de media hora se difunde el control por redes sociales y se buscan alternativas de paso", indicó Utrera. El primer propósito de estos controles coordinados entre los tres cuerpos era que este fin de semana no hubiese vecinos de Santurtzi y Portugalete que se trasladasen a Sestao, municipio que se encuentra fuera de la zona roja y que, por tanto, mantiene abiertos sus locales hosteleros. "Creíamos que lo más importante era limitar los movimientos hacia Sestao", indicó Ezkerra. En este aspecto, Santurtzi interpuso el pasado fin de semana 20 sanciones por vulnerar las limitaciones de movilidad, mientras que en Portugalete se hicieron 24 propuestas de sanción por cuestiones como hacer botellón, no llevar mascarilla o no respetar la prohibición de desplazarse del municipio.

Por su parte, el pasado fin de semana en Sestao se hicieron 14 propuestas de sanción a personas que llegaron a la localidad procedentes de otras localidades. "Por norma general la gente está cumpliendo, pero sigue habiendo unos pocos que no cumple con las medidas. Pedimos a la gente, y también lo hacen los hosteleros, que no venga a Sestao. Ya habrá tiempo de poder venir y disfrutar en nuestro municipio, pero ahora no es, ni mucho menos, el momento. Ahora nos tenemos que quedar cada uno en nuestro municipio para que el número de contagios descienda lo antes posible", indicó Edu Abad, edil de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Sestao. En este aspecto, desde los tres municipios se subrayó que "la experiencia del primer fin de semana de dispositivos conjuntos ha sido positiva. Cualquier esfuerzo que hagamos deberá ser conjunto". Por todo ello, las Policías Locales continuarán trabajando de forma coordinada y conjunta para tratar de que quienes tengan la tentación de ir al municipio de al lado no logren su propósito.

en corto

Controles. Las Policías Locales de Santurtzi, Portugalete y Sestao están realizando de forma coordinada controles para tratar de que se cumpla la prohibición de pasar a otro municipio. Estos controles se hacen a cualquier hora del día y son cortos, de un máximo de media hora.

Desde el fin de semana. Los controles son una realidad desde este pasado fin de semana. La última reunión para que las Policías Locales perfilasen este proyecto se celebró el pasado viernes.

Blindar Sestao. El prpósito de los controles realizados el pasado fin de semana era, fundamentalmente, evitar que la ciudadanía se desplazase a Sestao, municipio que no está en zona roja y tiene la hostelería abierta.