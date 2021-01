"Enkarterri no puede ser una comarca de segunda o de tercera"

Las obras de refuerzo y ampliación del gálibo y electrificación que Adif efectúa en los túneles de El Callejo y El Arroyo han motivado el corte de la línea de Renfe entre Bilbao y Santander entre Aranguren y Karrantza, tramo que se está cubriendo mediante transbordos por carretera. Viajeros de Artzentales y Karrantza vienen denunciando que por la supresión de servicios en el confinamiento carecen de suficientes conexiones para ir y volver a Bilbao en el mismo día. Constituidos en una plataforma de defensa de este ferrocarril junto con otras localidades cántabras han promovido una recogida de firmas y mociones en diferentes ayuntamientos y han contactado con el Ararteko y el Defensor del Pueblo. Este ha respondido a la inquietud ciudadana que "se considera procedente solicitar información a Renfe y Adif".

"Lamentando las molestias" que puedan ocasionar los trabajos, Renfe comunica que los autobuses que trasladarán a los pasajeros pararán en las estaciones de Aranguren y Karrantza. En el núcleo de Traslaviña, correspondiente a Artzentales, lo harán en la parada de la línea regular de autobuses junto a la estación. En el centro de la localidad, junto al batzoki. En el Valle de Villaverde, en la parada de la línea regular de autobuses junto a la estación y en Mimetiz, Zalla, en la parada de la línea regular de autobuses en la confluencia de la calle José Etxezarraga y la carretera BI-3602.

La incidencia alarga los desplazamientos por la Enkarterri rural. Desde la plataforma de defensa del tren Santander-Bilbao contabilizan los días que llevan sin trenes que les concedan el mínimo margen de movilidad: 305 el miércoles. Sin ellos, deben recurrir a Bizkaibus si quieren acercarse a la capital vizcaina, con transbordo incluido en Zalla para enlazar con el autobús que une Balmaseda y Bilbao. Durante el último temporal de nieve el regreso a casa derivó a en una odisea para una vecina de Karrantza que de otra forma hubiera recurrido al tren que salía de la estación de La Concordia a las 19.30 horas. "Camino de Zalla en el Bizkaibus que había salido de Termibus a las 18.30 horas me enteré de que los fines de semana hay menos servicios, por lo que me vería obligada a esperar en la desolada parada de Zalla casi dos horas lloviendo y con frío en lugar de los diez o quince minutos habituales", relata. Decidió llamar a una amiga residente en Balmaseda y aguardar a la salida del autobús de las 21.00 hacia Karrantza. Después llegó la subida por el puerto de La Escrita "con el estómago un poquito encogido" por la nieve que había en la carretera. Al final entró por la puerta de su casa "pasadas las 22.30 horas cuando de haber tenido un servicio normalizado de tren, para las 20.40 ya habrían parado en Karrantza haciendo el viaje desde Bilbao en poco más de una hora y sin transbordos."

En la plataforma no comprenden "cómo se desentienden de toda la población que vivimos en los pueblos afectados". Enkarterri "no puede ser una comarca de segunda o tercera; no deberían existir comarcas de primera, de segunda o de tercera, como tampoco lo pueden ser los municipios de Cantabria afectados". "El hartazgo en la población es general" y las consecuencias se reflejan en la juventud "que para continuar su formación debe alquilar una vivienda en Bilbao ante la imposibilidad de compaginar los trenes existentes con sus necesidades".

Desde junio "Renfe mantiene el 100% de los cercanías en todo el Estado y garantiza un mínimo de un servicio diario entre capitales para trenes de media distancia, como es el caso del Bilbao-Santander", argumentan desde la entidad. Los servicios "se irán recuperando de forma paulatina con la oferta comercial que nueva demanda requiera".

Mejoras

Electrificación. Adif está reforzando y ampliando el gálibo y electrificando los túneles de El Callejo y El Arroyo. Por esta razón, el trayecto de Aranguren (Zalla) hasta Karrantza se cubre en autobús hasta abril.

Plataforma ciudadana

305

La agrupación ciudadana en defensa del tren Santander-Bilbao denuncia que ayer se acumulaban ya 305 días con un solo servicio a la capital, lo que les impide viajar y volver a casa en la misma jornada.