Gogoan Sestao idea un cómic que rescata las memorias de la guerra

La memoria hay que refrescarla y trabajarla para que lo que vivieron las generaciones anteriores no caiga en el olvido. Con ese propósito, la asociación por la Memoria Histórica Gogoan Sestao quiso realizar una publicación que recogiese lo que vivió la localidad durante la Guerra Civil. Así nació la idea de crear un cómic, una publicación que se titula Tiempos de Guerra. Sestao 1936-1937 y que ha sido creada por el dibujante ondarrutarra Aitor Urkiola. "Pensamos en acercar la Memoria Histórica de nuestro municipio mediante un cómic para que, de esta manera, pueda ser más atractivo para los más jóvenes", señaló Luis Alonso, integrante de Gogoan Sestao. Y es que son los más jóvenes los principales destinatarios de este cómic que busca que Sestao recuerde lo que sufrió durante la Guerra Civil.

Para el creador de la obra, Aitor Urkiola, fue todo un reto este encargo, ya que "no conocía nada de Sestao. En mi primera visita recibí una avalancha de información y lo más complicado para mi fue encauzar todos esos datos y crear el guion", explicó Urkiola, quien ha hecho las viñetas a la antigua usanza, tirando de rotring. "Es algo que, en mi opinión, le da más credibilidad y ambienta mejor este cómic", apuntó Alonso. El resultado no ha podido ser mejor, ya que a lo largo de las 16 páginas que dan vida a esta obra no solo se explica de forma directa y muy didáctica lo que aconteció en la localidad –Sestao fue un importante objetivo militar para el bando franquista– sino que se pueden ver estampas muy reconocibles de aquel Sestao de la década de los 30.





Portada del cómic.

Sin duda alguna, el epicentro, el punto clave de esta narración es el bombardeo que sufrió el municipio el 23 de mayo de 1937, un acto bélico que se cobró la vida de 22 personas, seis de ellas niños y que dejó marcado por mucho tiempo a Sestao. "El eje central de la historia es el bombardeo y, por ello, le hemos dedicado cuatro páginas en el cómic, pero queríamos, dando por sentado que el bombardeo fue el momento más importante, reflejar el contexto de todo lo que ocurrió", indicó Urkiola. Esta publicación surgida a iniciativa de Gogoan Sestao cuenta con el apoyo del Consistorio y en la presentación del cómic estuvo presente Euardo Abad, edil de Cultura del Ayuntamiento de Sestao. "La creación de este cómic me parece una idea fantástica porque refleja una parte muy trascendental de la historia de nuestro municipio y ayuda a que no se olvide. Esta es una buena forma de trasladar a la ciudadanía lo que ocurrió porque hay un desconocimiento importante de lo que ocurrió en Sestao durante la Guerra Civil. Espero que los centros educativos del municipio lo utilicen para enseñar a nuestros jóvenes una parte muy importante de nuestra historia", señaló Abad.

Para algunas personas, quizá lo más sorprendente de este proyecto de Gogoan Sestao es que se haya optado por un formato como el cómic para narrar hechos como la Guerra Civil, pero no es ni mucho menos la primera vez que se hace algo similar. De hecho, hay un buen número de cómics que abordan conflictos bélicos. "Durante el proceso de elaboración de Tiempos de Guerra. Sestao 1936-1937 he leído un buen número de cómics que abordan la temática de la Guerra Civil porque quería hacer algo diferente", explicó Urkiola.

Por la voluntad



La publicación de este libro es el único proyecto que ha podido llevar a cabo este año Gogoan Sestao debido a la pandemia. "Ha sido difícil, pero hemos logrado sacar este proyecto adelante", reconoció Alonso. Tras la presentación del cómic, ya se puede reservar en los perfiles que Gogoan Sestao tiene en las redes sociales o en su página web. El precio de Tiempos de Guerra. Sestao 1936-1937 será el que el lector quiera ponerle, ya que se pedirá la voluntad.