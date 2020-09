Galdames llora a Patxi Euba, exconcejal y parte activa de la cultura local

Galdames ha perdido a una de sus figuras de referencia, Patxi Euba, fallecido el sábado a los 62 años. Defensor del euskera y la cultura en el municipio, a mediados de los años noventa encabezó la candidatura de Herri Batasuna a la Alcaldía y también formó parte de la lista de EH Bildu en las elecciones municipales de 2015 y 2019.

"Amanecemos tristes. Patxi Euba, Patxo, Patxito, nos ha dejado. Fue edil de este Ayuntamiento y una de las personas más implicadas en la cultura y el euskera en nuestra localidad", señalaba la nota de condolencias que divulgó el Consistorio encartado al conocer la triste noticia.

Desde la asociación Gaztainaga lamentaron que "se nos ha ido un referente irremplazable, cuya aportación a la cultura popular de Galdames a nivel de euskera, musical o gastronómico resulta difícilmente repetible", como muestran las numerosas fotografías en las que se le puede ver tocando el txistu o disfrutando de la compañía de sus amigos en fiestas y otros eventos. Pero "lo más relevante es el concepto de la amistad que emanaba de su persona; por eso siempre estarás en nuestras vidas, agur eta ohore, compañero", le despedían apenados. Otra amiga de Gaztainaga le dedicó estas sentidas palabras: "Entre montes y campas se encuentra una flor. Una flor hermosa de un caserío de Galdames. Mirando a la cima del pico de la Cruz, pero rodeado de gente. Esos montes que cruzaron aita y ama con la ilusión de un futuro económico y ese mismo camino que hiciste tú siguiendo los latidos del corazón. Has sido y serás el puente más grande de Zubiaga, viviendo entre los dos lados de los montes de Galdames. Si alguien tenía problemas para cruzar el río, ahí estabas tú dispuesto a ayudar. Un puente hecho de piedra, pero con la flexibilidad de la madera. Si mirásemos en un libro de historia de Galdames te encontraríamos en las primeras páginas, participando en todos los eventos del pueblo. Acudíamos a Zubiaga a celebrar el Barazki Eguna al son del txistu y seguiremos haciéndolo con un Berbalagun inmejorable. No has visto una Euskal Herria libre, pero tú, que has estado en muchas batallas, sabes que no es fácil ganar una guerra. Los que hemos compartido contigo parrandas, conversaciones o luchas siempre te recordaremos".

Otro duro revés en un año complicado marcado por el coronavirus que ha acarreado la suspensión de numerosas actividades. Tras la eliminación de la Euskal Jaia o las fiestas de verano con la competición gastronómica entre barrios, Gaztainaga Kultur Elkartea ha comunicado que tampoco tendrán lugar el Gaztainaga Eguna ni la subida al Pico de la Cruz, previstos para octubre, con el objetivo de no dar pie a que se produzcan concentraciones de gente en el entorno de la plaza San Pedro ni los parajes de montaña y evitar así posibles contagios.

"Reunidos a día 13 de septiembre, componentes de Gaztainaga y organizadores de los eventos, a la vista de la tendencia que presenta el covid-19 se ha decidido suspender la feria y la subida, así como todos los actos que se venían impulsando alrededor de los mismos. Esperemos que se entienda esta complicada y dura determinación y deseamos que el año 2021 nos venga en mejores condiciones", confían desde Gaztainaga Elkartea".

Muy querido

Condolencias del Ayuntamiento. El Consistorio le define como "una de las personas más implicadas con el euskera y la cultura".

"Siempre estará" con Gaztainaga Elkartea. La agrupación cultural y deportiva destacaba "la amistad que emanaba de su persona".