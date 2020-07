Barakaldo denuncia a 44 personas por no usar mascarilla

Barakaldo – La inmensa mayoría de barakaldarras está cumpliendo con responsabilidad, está poniéndose la mascarilla en espacios públicos tanto abiertos como cerrados para, de esta manera, poner freno al contagio del covid-19. Pese a todo, sigue habiendo quien no cumple las normas y, en este sentido, el Ayuntamiento de Barakaldo denunció a 44 personas por no llevar puesta la mascarilla. De ellas, once son anteriores a la entrada en vigor del decreto del Gobierno vasco que obliga a llevar la mascarilla independientemente de que haya distancia social. En todos los casos, la denuncia puede derivar en una multa.

Estas cifras reflejan que aún queda labor de concienciación por hacer y, en este sentido, el Consistorio fabril pondrá en marcha una campaña para concienciar a la ciudadanía de la importancia de cumplir con el uso obligatorio de la mascarilla. "Con un simple gesto nos protegemos nosotros mismos y protegemos a los demás", señaló Gorka Zubiaurre, edil de Alcaldía del Ayuntamiento de Barakaldo. Y es que el virus sigue estando presente en Barakaldo tal y como muestran los diez positivos que se han registrado en los tres últimos días.