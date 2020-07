Los txikis llenan las primeras actividades artísticas en Balmaseda

Los niños llenan las primeras actividades artísticas que la asociación de Balmaseda Bapore Atelier propone durante el extraño verano del coronavirus; las familias valoran la cercanía a sus casas y la posibilidad de apuntarse por días

Portaos bien! A las 13.15 os estaremos esperando aquí". Las advertencias se sucedían en la puerta del palacio Horkasitas. Padres y madres se cercioraban de que los niños, que se disponían a disfrutar de uno de los talleres que ofrece la asociación Balmaseda Bapore Atelier con el objetivo de incentivar la creatividad artística, portaran las mascarillas antes de despedirse de ellos. Una opción que las familias han acogido de muy buen grado en el verano de la pandemia. Y es que las primeras sesiones prácticamente han cubierto el límite de aforo estipulado para guardar las medidas de seguridad y para las de agosto "ya hay al menos una al completo" y otras con bastantes pequeños inscritos, según desveló Laura Peña, una de las impulsoras del colectivo junto con su amiga Irati Inoriza.

"No ha querido apuntarse a ninguna actividad más, ni campamentos ni nada", señalaba la madre de uno de los participantes en la divertida clase de técnica antigua de revelado de fotografía. A Nerea y Asier, padres de otros dos asistentes, les da "confianza cómo lo han planteado", con la opción de asistir en días puntuales en los que les interese el contenido del programa junto con el poder desplazarse a pie desde su domicilio. Eso "no quita que vengamos con un poco de miedo" en el contexto global de repunte de contagios de coronavirus que les ha movido a permanecer en la villa durante las vacaciones. "Nos encanta movernos en verano, pero no lo vamos a hacer. Damos este año por perdido en ese sentido", afirmaron convencidos. Tampoco se atreven a aventurar si habrá vuelta a las aulas en septiembre ni en qué condiciones se producirá: "No lo vemos claro...".

Al menos, de momento, aprenden divirtiéndose en talleres gratuitos para pequeños con edades comprendidas entre 9 y 11 años, como el de creación de dibujos digitales con las manos celebrado el jueves de la mano de la artista y profesora de la Universidad del País Vasco Usoa Fullaondo. Con la ayuda de una herramienta virtual, configuraron "dibujos que después pudieron transformar en una verdadera obra de arte". Laura Peña les descubrió ayer los secretos de la cianotipia, un proceso desarrollado por la botánica inglesa Anna Atkins a mediados del siglo XIX para obtener una copia negativa en azul casi como un revelado fotográfico. Bajo la continua supervisión de la monitora, aplicaron pequeñas cantidades de un compuesto químico sobre un papel que depositaron en un cuarto oscuro. Para este propósito aprovecharon la estancia dedicada a una instalación artística del doctor por la UPV Imanol Zubiauz centrada en la luz y la percepción. Después, colocaron flores sobre el papel y las cubrieron con un cristal.

"Ahora toca sacarlo a la calle. Como no es un día soleado lo dejaremos media hora; si no, nos bastaría con diez minutos" para recoger el resultado en azul que después procedieron a sumergir en bandejas de agua y colgar para que se secara antes de admirar el resultado final. Tan contentos quedaron los chavales que "me han preguntado a ver si podíamos repetir con camisetas y ya se lo hemos trasladado al técnico de Cultura del Ayuntamiento".

Programa para adultos También el público adulto se aproxima a diferentes perspectivas artísticas. El pasado sábado tuvo lugar un encuentro de cine y pintura en el jardín del palacio Horkasitas, del que habrá una segunda sesión el 22 de agosto. El jueves, una conferencia con Blanca Ortiga acerca de arte y feminismo con figuras que "desde los años 60 hasta la actualidad, han generado y generan, una gran diversidad de paradigmas, y que aunque excluidas de la historia, han transformado las propias sendas del arte". "Consiguió que la gente se implicara e interviniera en el debate", se felicitó Laura Peña.

Para el recorrido con el director del Museo de las Encartaciones, Javier Barrio, por la exposición de pintura mural también se colgó el cartel de completo. En todos los casos, se requiere inscripción previa a través del correo electrónico baporeatelier@gmail.com.

Este emblemático edificio es la última parada de las visitas guiadas que recorren el casco histórico de Balmaseda todos los domingos desde las 11.00 horas.

Las sesiones gratuitas, dirigidas a menores de entre 9 y 11 años, admiten un aforo máximo de quince personas que deben llevar mascarilla