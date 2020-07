La ecología sale de pesca

Atraca en Portugalete el atunero 'Mater', bote que fomenta la limpieza del mar y la conciencia ecológica

EL mejor residuo es el que no se genera". Ese es el lema con el que trabaja el atunero Mater, de Pasaia, en el proyecto Zero Zabor Uretan, iniciativa para la que la embarcación ha pasado de pescar atunes a recoger residuos, basura de las aguas del mar y de las rías de Euskadi. En definitiva, el Mater se ha convertido en un museo ecoactivo. Ayer atracó en las aguas de la ría, en Portugalete, para seguir haciendo su valiosísima labor de, por un lado, recoger residuos de las aguas y, por el otro, concienciar a la ciudadanía de que hay que ser más respetuosos con el medio ambiente y que eso se sustenta en detalles como, por ejemplo, apostar por la reutilización de los productos y no tirar colillas al suelo.

Precisamente, las colillas suelen ser el tipo de residuo que más suele encontrar el Mater en las aguas desde que emprendiese esta aventura en Hondarribia el pasado día 1. "Las colillas son las grandes contaminadoras de nuestro mar y en segundo lugar están los plásticos", destaca Izaskun Suberbiola, directora del Mater. Esos datos los han extraído de la experiencia propia, del análisis de las aguas que han recogido en estos días en sus expediciones por Hondarribia, Getaria, Ondarroa y Bermeo. Ayer tuvieron una ligera toma de contacto con las aguas de la ría y, con tan solo cinco minutos de navegación en los que tuvieron en el cauce la mala especial con la que recogen residuos, ya hallaron trazas de microplásticos. Eso es un pequeño gran síntoma de que la ciudadanía debe reducir el consumo de plásticos y que, en ningún caso, deben acabar en las aguas de la costa. "La cuestión de los plásticos es tan solo uno de los problemas de forma de vida que tenemos actualmente en materia de gestión de residuos", explicó Aitor Zulueta, director de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno vasco. Por ello, Lakua anunció ayer la firma de un convenio de cuatro años de duración con el Mater para continuar desarrollando iniciativas que trabajen para que la ciudadanía haga un consumo más responsable y sostenible de los recursos.

Si ayer el Mater tuvo su primera toma de contacto con las aguas de la ría a su paso por Portugalete, hoy será el momento del verdadero examen del estado de las aguas, ya que el antiguo atunero zarpará para recoger residuos y analizar la presencia de materiales como microplásticos en las aguas. "La mayor parte de los residuos que hay en el mar son fruto de las malas prácticas que realizamos tierra adentro", afirmó María Presa, directora foral de Medio Ambiente. El Mater dejará Portugalete este jueves para zarpar hacia Bilbao y seguir con su necesaria labor de concienciación ecológica.