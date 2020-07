El bidegorri de Villar a Sanfuentes, de estreno

Era una reivindicación histórica de los santurtziarras y, en especial, de los txirrindularis de la localidad marinera y, desde ayer, es una sólida realidad; Santurtzi ya está completamente conectado con la red de bidegorris de Bizkaia. Esta conexión se ha hecho totalmente efectiva con la inauguración del bidegorri que une el barrio santurtziarra de Villar y Sanfuentes. El tramo de carril bici construido para la ocasión es de tres kilómetros, pero este trazado es clave, ya que permite a los txirrindularis poder ir de Santurtzi hasta Muskiz, ya que en Sanfuentes enlaza con el carril bici que une diversas localidades de Ezkerraldea y Meatzaldea con la zona de la playa de La Arena entre Muskiz y Zierbena. Para hacer realidad este proyecto, la Diputación Foral de Bizkaia ha invertido 1,9 millones de euros.

Los trabajos que se iniciaron en el último trimestre del pasado año han discurrido en dos fases. La primera de ellas, ha consistido en la creación de un tramo de carril bici entre el barrio santurtziarra de Villar y el barrio ortuellarra de Nocedal. Este primer tramo cuenta con una longitud de 1.125 metros y, en él, se ha creado una senda ciclable y, junto a ella, un camino peatonal. En concreto, la senda ciclable tiene una anchura aproximada de dos metros, mientras que el camino peatonal es de 1,5 metros. Esta primera parte del proyecto ha requerido una inversión de unos 900.000 euros. El trazado cuenta en este punto del nuevo bidegorri con una pendiente máxima de un 8%.

Por su parte, el segundo tramo de este proyecto que mejorará, sobremanera, la movilidad en la localidad marinera, une Nocedal y Sanfuentes. Este tramo es un poco más largo que el que une Villar y Nocedal, ya que cuenta con 1.940 metros de longitud. Esa es la principal diferencia entre un trazado y el otro, puesto que desde la Diputación Foral de Bizkaia se ha apostado por seguir la misma línea que en el tramo Villar-Nocedal. Así, los ciclistas y los viandantes ya pueden disfrutar de un camino que cuenta con una anchura de dos metros en el caso de la senda ciclable y de 1,5 metros en el caso del espacio reservado para aquellos que decidan hacer esta ruta caminando. Asimismo, el perfil de esta parte del bidegorri es un poco más liviano en su punto más exigente, puesto que la pendiente máxima en estos casi dos kilómetros de trazado es del 7,45%. La ejecución de esta segunda fase del bidegorri ha supuesto una inversión foral de 940.000 euros.

Este nuevo bidegorri sirve para cerrar el círculo y que Santurtzi tenga una conexión total con la red de bidegorris de Bizkaia, algo muy demandado porque, hasta ayer, la localidad marinera era la única de Ezkerraldea que no contaba con conexión directa a la red. La creación del carril bici entre Villar y Sanfuentes ha sido el paso definitivo para hacer realidad esa reivindicación histórica de Santurtzi, pero no ha sido, ni mucho menos, la única obra que ha sido necesario acometer para que la localidad marinera esté conectada a la red foral de bidegorris. En este sentido, cabe recordar que el pasado mes de junio se inauguró el carril bici que une la zona del paseo de La Sardinera en Santurtzi y Zierbena. En ese proyecto, el ente foral invirtió 1,25 millones de euros para crear un carril bici de tres kilómetros entre La Sardinera y el puerto deportivo del municipio galipo. En esta obra, a diferencia de la de Villar-Sanfuentes, no fue necesario crear un camino peatonal, puesto que ya existía una senda que discurre paralela al trazado de la N-639. En cambio, en este proyecto sí fue necesario cambiar el eje de la carretera e implementar diversas medidas de calmado del tráfico para adaptar la vía a la circulación actual, más reducida que la que soportaba hace algunos años. Asimismo, también se han puesto, entre otros elementos, pasos de peatones y un vallado que delimita el carril bici de la N-639. Los trabajos en este bidegorri fueron interrumpidos por el estado de alarma cuando restaban tan solo algunos detalles para su finalización, hecho que postergó su entrada en funcionamiento al pasado mes.

89 kilómetros de red

Con la entrada en funcionamiento de los bidegorris entre Villar y Sanfuentes y La Sardinera y el puerto de Zierbena, a los santurtziarras se les abre la puerta a poder disfrutar de una red ciclable ininterrumpida de 89 kilómetros de longitud. Así, los txirrindularis de la localidad marinera podrán ir, siguiendo la línea que marca el asfalto de color rojo, desde su propio municipio a puntos tan dispares como Barakaldo, Galdames o Artzentales, lo que hará sus salidas para pedalear un poco más largas y, también, mucho más seguras. Por otra parte, para aquellos que optan por pasear, también se abre una nueva opción de hacer más largas sus caminatas gracias a que Santurtzi ya tiene una conexión integral con la red foral de bidegorris.

en corto

