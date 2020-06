Yeray, la voz santurtziarra del primo de 'Dora La Exploradora'

La que hoy termina ha sido una semana muy especial para los actores y actrices de doblaje, no en vano, el pasado viernes se conmemoró el día internacional de estos profesionales que, con sus voces, dan expresividad y el don de la palabra a personajes de dibujos animados, derriban la barrera del idioma para acercar a todo el mundo producciones rodadas en distintas lenguas y, también, ponen voz a spots publicitarios. Una de esas personas que trabaja como actor de doblaje es el santurtziarra Yeray Varela, quien a sus 27 años ha hecho de su pasión su profesión. "Siempre me ha gustado mucho el cine y cuando tenía 15 años empecé a fijarme en quienes doblaban las películas. Fue la primera vez que me interesé por ser actor de doblaje, luego, a los 20 ya decidí que tenía que formarme e intentar trabajar en este mundillo", explica este santurtziarra.

A base de formarse mucho y dedicarle muchas horas de trabajo, Yeray lleva dos años haciendo distintos trabajos de locución y doblaje. Así, él ha puesto voz, por ejemplo, a Diego, el primo de Dora La Exploradora y a Matt, personaje de la serie Voltron; a un buen número de secundarios de películas de sobremesa de ETB y, también a campañas promovidas por el Ayuntamiento de Abanto–Zierbena. "Lo mejor es que tu trabajo pase desapercibido. El éxito es que el espectador no note que hay doblaje", desgrana este joven al que le gustaría poder poner voz, algún día, "a Tom Holland en Spiderman". Paso a paso, ha ido progresando y mejorando a la hora de poner voz, tono y ritmo a sus personajes. "Creo que he ganado en soltura al subirme al atril. Al principio estaba como cohibido, tímido, pero ahora todo es diferente porque tengo más confianza y experiencia", explica Yeray.

Para los actores y actrices de doblaje, su voz, su garganta, es un bien preciadísimo que han de proteger y, también, entrenar. Por eso, entre los rituales diarios de Yeray está, por ejemplo, hacer gárgaras con diferentes tipos de infusiones y seguir entrenando para continuar mejorando. "Es un trabajo que requiere, además de cuidados, mucho entrenamiento. Por ejemplo, sobre todo antes, me veía un capítulo de una serie que me gustaba, le ponía los subtítulos, los adelantaba un par de segundos e iba doblando las escenas sobre la marcha", indica. Las redes sociales son cada vez más importantes y para Yeray también son un foro en el que poder no solo mostrar parte de sus trabajos, sino también para compartir experiencias con otros profesionales de la locución y el doblaje. "Uso bastante Instagram y allí, en mi cuenta @yeray_varela he empezado a subir trabajos, pero la uso sobre todo para hablar con otras personas de locución y doblaje. Está claro que las redes sociales son importantes".

Locución y euskera

Muchos de sus trabajos de locución y doblaje son en euskera y, hace casi un lustro, Yeray quiso unir su pasión por la locución y el doblaje, su experiencia como monitor y la lengua vasca en el proyecto Take 0. Esta iniciativa cumplirá desde septiembre su cuarto curso de vida y en ella, Yeray pretende que el alumnado de 3º ESO de varios centros educativos de Barakaldo siga profundizando y mejorando sus conocimientos de euskera a través de la locución y el doblaje. "Los chavales se lo pasan muy bien y aprenden saliéndose del estándar de clase habitual y eso les motiva", indica Yeray quien, de momento, tiene este proyecto como quehacer principal y al que los trabajos como actor de doblaje complementan. Pero todo está unido porque el vehículo de su vida es poner voz a aquellos personajes y situaciones que lo precisan.