Santurtzi llora la pérdida de su historiador local

Santurtzi – Hay noticias que por inesperadas y por su importancia causan un gran impacto. Así se despertó ayer Santurtzi: impactado, dolido y sorprendido por la noticia del fallecimiento del bibliotecario de la bilbioteca de El Bullón e historiador local Jon Koldo Fernández García de Iturrospe. A lo largo de toda la jornada, la alcaldesa santurtziarra, Aintzane Urkijo y vecinos, amigos y colectivos de la localidad marinera mostraron su pesar por la muerte del historiador.

Jon Koldo se va pronto, a los 51 años, y con muchas cosas que investigar y divulgar porque su más absoluta pasión era escudriñar la historia. Bucear en los archivos, buscar toda la información posible para, desde el presente, explicar y contar circunstancias o detalles del pasado que servirán para alimentar el futuro. Solo así, transmitiéndolo, contándoselo a la ciudadanía veía sentido a su labor callada y constante en materia de investigación. Una parte importante de lo que los santurtziarras saben hoy acerca de su pasado es gracias a la incansable labor de Jon que queda reflejada en los post que ha escrito en la última década en su blog Santurtzi Historian Zehar.

Si indagar en la historia de un municipio no es fácil, en muchos casos, por la ausencia de datos, no lo es menos contar y narrar dichos pasajes históricos de forma didáctica y amena. Y eso Jon Koldo lo hacía como muy pocos. Porque contaba cada pasaje con muchísima precisión, pasión y siempre con esa sonrisa que Santurtzi y su gente ya echan de menos. Con esa sonrisa como carta de presentación siempre estuvo dispuesto a ayudar, a compartir su saber y no han sido pocas las ocasiones en las que este diario ha contactado con Jon para conocer un poquito más de la historia local de Santurtzi y, también, de la genealogía.

Porque la genealogía era otra de sus pasiones y aún brilla en el puerto pesquero de Santurtzi la grandísima sonrisa, plena de felicidad, que lucía Jon el 15 septiembre de 2018 cuando, gracias a su trabajo y el de otras personas, la localidad marinera acogía la XIV edición del congreso de la Asociación Antzinako.

Precisamente, 2018 resume de forma muy gráfica la labor que desempeñaba Jon Koldo. Inició una colecta para recuperar el tímpano de la iglesia de San Jorge que fue quemado en 1932, a lo que se sumaba su labor investigadora a través de Santurtzi Historian Zehar y la organización del congreso de Antzinako. Por su constante y, quién sabe si irremplazable labor por el impulso y el conocimiento de la historia local, el blog Santurtzi Historian Zehar, es decir, Jon, recibió la Sardina de Plata de manos de Comercios Unidos en julio de ese año.

Su papel es clave en el conocimiento del pasado de Santurtzi, pero su huella en el día a día era muy profunda. Estaba presente en cualquiera de los actos importantes en el calendario de la localidad, en ocasiones, acompañado de Mari Carmen, su ama. Era una persona activa, agradable y comprometida con Santurtzi, su localidad, y Mamariga, su barrio. Jon Koldo Fernández García de Iturrospe, por desgracia, se ha ido y deja a Santurtzi huérfano de su sonrisa, su pasión por el municipio y las muchas investigaciones que tenía aún por hacer, pero su legado es eterno. Su aportación al municipio que tanto amó y que desde ayer le llora queda recogida en una parte importante en Santurtzi Historian Zehar. Su misión era recuperar y recopilar la historia de su pueblo y, finalmente, por su simpatía y buen hacer, él es ya parte de la historia de Santurtzi. Es muy difícil hacerse a la idea de que, a partir de ahora, para referirse a él haya que utilizar verbos en pasado y que para visualizar su sonrisa y simpatía haya que recurrir al recuerdo. Goian bego eta eskerrik asko egin duzun guztiagatik, Jon Koldo.